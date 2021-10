Egy mesefigura után kapta a művésznevét.Az eredeti neve Calvin Cordozar Broadus, az őt nevére vevő nevelőapja után. (A vér szerinti apja már a születésekor lelépett az édesanyja mellől.) Gyerekkorában a kedvenc mesefigurája Snoopy kutya volt, innen ragadt rá a becenév, amiből később a Snoop Dogg művésznév lett.

A templomi kórusból került át a gengszterbandákba.Gyerekként igazi jófiú volt, rendszeresen templomba járt, énekelt az ottani kórusban, diákmunkákkal segítette ki a családi kasszát. Tizenévesen viszont rossz társaságba keveredett, és a környékbeli utcai bandákkal kezdett el együtt lógni. 18 évesen tartóztatták le először kábítószerbirtoklásért, és a következő években ki-be járkált a börtönből.

Az első lemezéből egy hét alatt egymillió fogyott.Az akkor már híres rapper-producer Dr. Dre fedezte fel 1992-ben az addig csak hobbiból zenélgető Snoop tehetségét, és először csak a saját The Chronic című albumán vendégszerepeltette, majd kiadta az első önálló Snoop Dogg lemezt is a szexuális töltetű Doggystyle („Kutyapóz") címmel. A lemezből az első héten egymillió fogyott, és hatalmas slágerek lettek róla a What's My Name és a Gin & Juice dalok is.

Hosszabb a filmográfiája, mint sok híres hollywoodi színésznek.Ugyan elsősorban zenészként tevékenykedik, de rendszeresen vállal szerepeket filmekben és sorozatokban is. A színészi munkáinak listája már több mint 70 tételt számlál, ami akkor is igencsak jelentős szám, ha ezek nagy részében csak kis szerepben, vagy éppen önmagát alakítva volt látható.

Fociedzőként is tevékenykedik.Óriási amerikaifoci rajongó, és az egyik fia profi pályafutásba is kezdett a sportágban. Először az ő iskolai csapata miatt szerezte meg az edzői végzettséget, de máig folytatja ezt a tevékenységet, sőt egy egész ifjúsági fociliga szervezetét szponzorálja és működteti.

Egyetlen ember volt képes nála több füvet szívni.Mindig is híres-hírhedt volt arról, hogy folyamatosan füvezik, ez az imidzsének is része lett. Van egy alkalmazottja, akit csak azért fizet, hogy a nap bármelyik pillanatában tekerjen neki és a barátainak egy tökéletes spanglit. Egy interjújában pedig azt is elárulta, hogy eddig egyetlen ember akadt, aki mellett neki kellett azt mondania, hogy már ne szívjanak többet: a veterán countryzenész Willie Nelson.

Ő a Grammy-gálák egyik legnagyobb vesztese.A rendkívül sikeres zene karrierjét (több mint 35 millió eladott lemeznél jár világszerte) számos Grammy-jelöléssel, összesen 17 darabbal is elismerték. Ezt azonban egyetlen egyszer sem sikerült díjra váltania, így ő a gálák történetének egyik legtöbbszörös vesztese.

Pornófilmekben is szerepelt.Sőt rendezte is őket, olyan neveken szerepelve a stáblistán, mint Michael J. Corleone és Snoop Scorsese. Ezek a filmjei mind tartalmaztak igazi hardcore jeleneteket is, furcsa kombinációban a zenei betétekkel. Maga Snoop pedig csak az utóbbiakban akciózott.

Szabados életmódja mellett 24 éve házas.A róla kialakult kép alapján azt gondolhatná az ember, hogy Snoop mellett minden egyes nap partikkal, drogokkal és meztelen nőkkel telik, és ehhez képest meglepő információ, hogy 1997 óta él házasságban a középiskolai barátnőjével, és három gyereket nevelnek közösen. Igaz, a kapcsolatuknak megvoltak a hullámvölgyei, egyszer már a válási papírokat is beadták, majd kibékültek, és Snoopnak született egy házasságon kívüli gyereke is. Az idei évtől viszont a felesége már a hivatalos üzleti menedzsere is.

Nem csak centiméterben magas.Ő a zeneipar egyik leghórihorgasabb előadója a maga 192 centijével; vékony alkata miatt még magasabbnak tűnik. De másban is jellemző rá a magasság: az IQ-ja 147, amely már majdnem a zsenikategória.