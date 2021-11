Nem is olyan régen Dél-Koreáról még viszonylag kevés szó esett. Tudtuk, hogy ázsiai ország, tudtuk, hogy van egy furcsa "kistestvére", Észak-Korea, sőt, az avatottabbak talán már a K-pop-ról is hallottak valamicskét. Az elmúlt években viszont Dél-Korea elkezdett igazán betörni a köztudatba. Több fiú- és lánybanda tett szert világszintű hírnévre, az Élősködők című film tavaly Oscar-díjat nyert, és néhány hete a csapból is a Squid Game folyik.

Viszont ezeken kívül is rengeteg olyan érdekes tény van az országról, amelyekkel érdemes képben lenni:

Teljesen természetes rákérdezni valaki vércsoportjára

Koreában hatalmas jelentőséget tulajdonítanak a vércsoportnak. Úgy tartják, hogy a vércsoport összefügg az ember személyiségével, és ez könnyen sztereotipizáláshoz vezet. Ha az adott vércsoportnak van valamilyen rossz tulajdonsága, rögtön rávetítik az emberre, de ugyanez van a jó tulajdonságokkal is. A vércsoportok alapján döntik el, hogy ki kihez passzol, melyik párkapcsolatból lehet sikeres vagy sikertelen házasság. A szokás eredetileg Japánból ered, de mára a koreaiak is teljes mértékben átvették.

Egy évesen születnek

A koreaiak szerint a baba a terhességgel együtt számolva egyéves korában jön világra, kivéve akkor, ha szeptember után született, mert akkor már két évet kell rászámolni. Ez egy elég érdekes hagyomány, ráadásul a koreaiak sem rajonganak már érte, bár még nem változtattak ezen a rendszeren.

Ők isznak a legtöbbet Ázsiában

Dél-Korea magasan vezeti az alkoholfigyasztási statisztikákat, Ázsiában ők fogyasztják a legtöbb alkoholt. A másnap megkönnyítésére pedig számtalan szert fejlesztettek ki, lényegében külön iparág épült erre.

Vörös tinta

Az elhunytak nevét vörös tintával írják, és azokét is, akik hamarosan meg fognak halni. Ez ahhoz köthető, hogy régen a sírkövekre vörössel írták fel az elhunyt nevét abban a reményben, hogy az agresszív szín elijeszti a gonosz szellemeket.

Gangnam Style - világuralom

A Gangnam Style az első videó a Youtube-on, ami elérte az 1 milliárd megtekintést, de azóta már 4,2 milliárdnál jár. A lassan 10 éve kijött szám annak idején megőrjítette az embereket, futótűzként terjedt szét a világban. Mindenki az ikonikus táncot ropta, még Barack Obama és David Cameron is. A Gangnam Style a Szöulban található gazdagnegyedre, Gangnamra utal.

A szépség fontossága

Dél-Koreában hatalmas energiákat és összegeket fektetnek bele az emberek abba, hogy minél szebbek legyenek. Férfiaknál és nőknél egyaránt megtalálhatóak a drága kozmetikai szerek, mindkét nem képviselői előszeretettel használnak sminket. Rengeteg eszközt fejlesztettek ki annak érdekében, hogy minél előnyösebb legyen a külsejük, például egy kis szemmatricát, amivel dupla szemhéjat tudnak kreálni maguknak. De a plasztikai műtétek is náluk a legnépszerűbbek. A statisztikák szerint nagyjából minden 5. koreai plasztikáztat legalább egyszer. Rengeteg férfi és női hírességről lehet találni plasztikai műtét előtt és után készült képeket, a különbség pedig megdöbbentő.

Péniszpark

Dél-Koreában található egy hely, a Haesindang park, ami lényegében egy péniszpark. Mindenhol pénisz alakú szobrok találhatók, sőt, még egy pénisz tematikájú étterem is helyet kapott a parkban.