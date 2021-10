Október 28-án mutatják be a mozik a Hableány című filmet, benne egy olyan misztikus vízi lény szerelmi történetével, aki a jelenkor Berlinjében él. Az pedig, hogy kik voltak ennek a sellőnek a legemlékezetesebb elődei a mozivásznon, kiderül a válogatásunkból!

A hableány (1904)

A sellők olyan hamar megjelentek a moziban, hogy alig néhány évvel a film feltalálása után már címszereplő lehetett egy példányuk. Minden idők első fantasztikus filmjeit készítő rendezője, Georges Méliés alig néhány perces, az alábbi videón teljes egészében megtekinthető némafilmjében trükkös mulattatás alakul át természetfeletti élménnyé.

Csobbanás (1984)

Tom Hanks karrierjének korai szakaszában főként vígjátékokban és romantikus filmekben szerepelt, a Csobbanás esetében pedig egyszerre mindkettőben. Az általa alakította üzletember élete épp romokban hever, amikor megmenti őt egy titokzatos és szépséges lény a vízbe fulladástól, de a problémák a megismerkedésük csak szaporodnak: mit kezdjen például az ember egy olyan csajjal, akinek víz érintésére uszony nő a lába helyén?

A kis hableány (1989)

Sellős film kategóriájában a legnagyobb klasszikus vitathatatlanul a Disney örökzöld rajzfilmje a nyolcvanas évek végéről, ami azóta is meghatározza azt, ahogyan a hableányokat ábrázolni szokás. Ariel örökzöld dalokkal teli története ráadásul a stúdió újkori szokását követve rövidesen élőszereplős újrafeldolgozásban is megtekinthető lesz majd.

Lány a vízben (2006)

A misztikus thrillerek és filmvégi nagy csavarok mestere, M. Night Shyamalan egy gyermekei számára saját maga által kitalál esti mesét formált át mozifilmmé ebben a filmben, a főszerepben egy lakópark medencéjéből kimentett vízi nimfával. A különleges hangulatú alkotás a maga idejében nem számított túl nagy sikernek, de azóta kultusza alakult ki.

A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken (2011)

Jack Sparrow kapitány mellett természetesen egyetlen hableány, sellő vagy szirén sem kaphat főszerepet egy Karib-tenger kalózai-filmben, de az Ismeretlen vizeken alcímet viselő felvonás sztorijában azért fontossá válnak ezek a félig emberi, félig vízi lény teremtények. A könnyük szükséges ugyanis ahhoz, hogy megszerezhető legyen az ifjúság forrása, és azt bizony nem adják könnyen.

A világítótorony (2019)

Egy igazán súlyos, már megjelenésében is komor szerzői film is helyet kapott a listánkon, amiben Robert Pattinson és Willem Dafoe alakítanak egy kis szigetre szorult, egyre inkább megtébolyodó világítótorony-őröket. A szimbólumokkal és látomásokkal teli történetben pedig fontos szerepet kap egy sellőfaragvány, és egy partra vetődő, gyötrelmesen vonzó igazi hableány is.

Hableány (2021)

A legújabb mozis hableány Berlinben él, és a Várostörténeti

Múzeum történészeként dolgozik, hátrahagyva korábbi vízi életét egy férfi szerelméért, aki viszont megcsalja őt: emiatt hősnőnknek a sellők szabályai szerint végeznie kellene vele, majd visszatérni a víz mélyére. Egy új szerelem reménye azonban közbeszól ebben a német misztikus drámában.