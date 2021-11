A nagyszülei nevelték.

Anna Mae Bullock néven született egy Tennessee állambeli földműves családba. A szülei korán magukra hagyták őt és a testvéreit, attól kezdve a nagyszülei nevelték őket.

Beugróként kezdődött az énekesi karrierje.

Zeneimádó tinédzserként az akkor már kisebb hírességnek számító Ike Turner zenekara, a King of Rhythm körüli társasághoz tartozott. A banda A Fool in Love című számának lemezfelvételéhez szerződtetett énekes nem jelent meg időben, ezért Tina (azaz akkor még Anna Mae) ugrott be helyette. Ike Turner eredeti terve az volt, hogy az énekes hangját majd utólag kicserélik a felvételen, de aztán olyan jól szólt a beugró lány, hogy megtartotta őt a zenekarban, később pedig egy pár is lett belőlük.

Ő tanította meg táncolni Mick Jaggert.

Az akkor épp a világhír küszöbén álló Rolling Stones együtt turnézott a zenekarukkal a hatvanas évek közepén, és Tina Turner sokat segített Mick Jaggernek kialakítani a saját színpadi mozgását, a maga híres táncrepertoárjából is megosztva vele tippeket. Ráadásul ezeket Jaggernek nem magassarkúban kellett aztán végrehajtania, mint tette azt híressé vált módon Turner egész karrierje során.

Családon belüli erőszak áldozata volt.

A zenészként szupertehetséges, és menedzserként is a „Tina Turner-jelenséget" kitaláló Ike Turner férjként csapnivalónak bizonyult. Ráadásul erőszakosnak is, amit a kokainfüggősége és a csak évtizedekkel később diagnosztizált bipoláris zavara csak tovább fokozott. Tina Turnernek 1976 nyarára lett végképp elege, és szabályosan megszökött a férjétől, a zsebében mindössze 36 centtel és egy benzinkártyával.

Plasztikai műtéten is átesett, de nem azért.

A középkorúként, sőt „rocknagymamaként" is megőrzött fiatalossága és szexissége nem külső beavatkozások eredménye, de egyszer valóban átesett plasztikai műtéten. Az orrát kellett egy beavatkozással helyreállítani, mert Ike Turner annyira megverte, hogy nem maradt más megoldás.

Ő minden idők legsikeresebb női rocksztárja.

Számos rekordot tart, amiket már mind a szólókarrierje révén ért el. Több mint 100 millió albumot adott el világszerte, 12 Grammy-díjat nyert, és egyetlen női előadó koncertjeire sem vettek több jegyet a rocktörténelem során.

A kedvenc filmje a Mad Max.

Egészen pontosan a filmszériából a második rész, vagyis a Mad Max 2. – Az országúti harcos. Ezért aztán egyből örömmel rábólintott, amikor felkérték, hogy szerepeljen a harmadik részben, és emlékezetesre is sikeredett a jelenléte sivatagi amazonkirálynőként.

Svájcban él a német párjával.

1994-ben vett egy tóparti villát Svájcban, majd idővel végleg oda tette át a székhelyét. Ebben közrejátszott az is, hogy 1986 óta a német Erwin Bach, az EMI lemezkiadó munkatársa a párja, 2013 óta pedig a férje is.

A férjétől kapott vesét.

2016-ban diagnosztizáltak nála rákbetegséget, amit először homeopátiás módszerekkel próbált meg kezelni. Ezzel azt érte el, hogy az állapota még rosszabbra fordult, és a veséje is teljesen leállt. Az életét a férje mentette meg, aki neki adta az egyik veséjét.

Filmen is megnézheted az életét.

Már 1993-ban készült az életéről egy mozifilm Tina (What's Love Got to Do with It) címmel, amiben Angela Bassett alakította őt. November 4-től pedig érkezik a hazai mozikba a Tina című dokumentumfilm, amelyben az életének számos olyan pillanatába enged betekintést, amit eddig nem láthatott a közönség. Tina Turner most először járult hozzá, hogy a magándokumentumait és archívumát is felhasználják egy alkotáshoz. A meghitt és néhol fájdalmasan őszinte beszélgetésekből kirajzolódik a 20. századi szórakoztatóipar egyik legnagyobb hatású előadóművészének személyes portréja.