Ma 50 éves David Beckham: így lett a fiatal sztárfocistából sármos 50-es apuka – GALÉRIA

David Beckham május 2-án, vagyis ezen a napon ünnepli 50. születésnapját. A szexi labdarúgó az ezredforduló egyik legjelentősebb futballistája, a Machester United hajdani legendája, aki – habár sosem nyert világbajnokságot – számos díjat és trófeát szerzett a közel huszonegy évig tartó profi sportolói pályafutása során. Az egykori labdarúgó 2013-ban vonult vissza a hivatásától, azóta sikeres üzletemberként épített irigylésre méltó karriert. A világsztár azonban a mai napig a sportág meghatározó alakja: hosszú évek óta tevékenykedik az amerikai profi labdarúgócsapat, az Inter Miami FC elnök-társtulajdonosaként is.

David Beckham: így vált a lázadó fiúból sármos apuka

Forrás: Getty Images North America

David Beckham a sármos örökifjú: ennyit változott a sztárfocista az évek során

Habár David Beckham sportolói pályafutása véget ért, a korábbi világklasszis ma sem ül a babérjain. Ráadásul nem csupán a sportoló múltjával sáfárkodott ügyesen, de munkája és a családja mellett arra is marad ideje és energiája, hogy megőrizze tökéletes szellemi és fizikai kondícióját. Szinte hihetetlen, hogy David Beckham ma tölti az 50-et, a róla készült fotókat és Instagram-oldalát elnézve bizony ő is azoknak a férfiaknak a táborát erősíti, akik az idő múlásával egyre szexibbé és vonzóbbá válnak, pont, mint a jó bor.

Az aktív életmód Beckham titka

David Beckham nemcsak a pályán volt elképesztően mozgékony – visszavonulása után is a rendszeres mozgás és az aktív életvitel híve maradt. Köztudott, hogy imádja a szabadban töltött időt: gyakran kerékpározik, kertészkedik, füvet nyír, kutyát sétáltat, van egy saját farmja és a családjával is rendszeresen szervez hétvégi túrákat. Ezek a szabadidős tevékenységek azonban csak a kiegyensúlyozott életvitel egyik részét jelentik.

A kiváló fizikum fenntartásához Beckham keményen dolgozik a hétköznapokon is.

Edzésprogramja központi eleme a HIIT (High Intensity Interval Training) – rövid, de rendkívül intenzív gyakorlatsorok –, valamint rendszeres futóedzések. Emellett saját testsúlyos gyakorlatokat is végez, melyeket gyakran súlymellényben hajt végre, hogy még hatékonyabb legyen a terhelés. Ahogy a Mirror magazin is beszámolt róla, ez a tudatos, többféle mozgásformára épülő edzésrutin segíti őt abban, hogy 50 évesen is irigylésre méltó formában maradjon.

Magánélete is címlapokra született

1997 derekán kezdett randizni Victoria Adamsszel (azóta Victoria Beckham), a Spice Girls akkori nagy sikerű lányformáció egyik oszlopos tagjával, miután "Posh Spice" a helyszínen nézte meg a Manchester United egyik mérkőzését. Kapcsolatukat a kezdetektől fogva hatalmas médiaérdeklődés övezi. A média gyakran csak "Posh és Becks"-nek nevezi a sztárpárt. Beckham Victoria kezét 1998. január 24-én kérte meg egy angliai étteremben, Cheshuntban. A Luttrellstown-kastélyban, Írországban esküdtek meg 1999. július 4-én. Davidnek és Victoriának azóta három fiú- és egy lánygyermeke született, Brooklyn Joseph (1999. március 4.), Romeo James (2002. szeptember 1.), Cruz David (2005. február 20.) és Harper Seven (2011. július 10.).