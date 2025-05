Drámai átalakulás: Bridget Fonda rengeteget fogyott - Előtte-utána fotókon a színésznő

Hosszú idő után ismét nyilvánosan jelent meg Bridget Fonda, aki közel két évtizeddel ezelőtt hagyta el a filmipart. Vajon egyszeri eset lehetett vagy a színésznő ismét vágyik a reflektorfényre.

Bridget Fonda egy ideig komoly súlyfelesleggel küzdött

Bridget Fonda fia születésekor vonult vissza

Bridget Fonda 2005-ben, fia, Oliver születése után vonult vissza a nyilvánosságtól. A színésznő férje Danny Elfman zeneszerző, akivel 2009 óta nem jelentek meg együtt hivatalos rendezvényen. A most 61 éves Fonda azóta csak ritkán tűnik fel nyilvánosan, korábban arról szóltak a hírek és fotók is készültek, hogy nagyon meghízott. Fonda utolsó filmszerepét a 2002-es Hókirálynőben játszotta, egy évvel azelőtt, hogy súlyos autóbalesetet szenvedett. A baleset során az autója felborult és legurult egy dombról. Fondának két csigolyája eltört, és a jármű is teljesen összetört. A színésznő azóta ritkán tűnt fel a nyilvánosság előtt, 2023-ban látták egy alkalommal Los Angelesben, amikor a fiáért ment a repülőtérre. Újságírói kérdésére, hogy tervezi-e a visszatérést Hollywoodba, így válaszolt: „Nem, nem hiszem. Túl jó érzés civilnek lenni.”

A színésznő mint ha újjászületett volna

Áprilisban Bridget Fondát a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren kapták lencsevégre: a színésznő szürke ballonkabátban, fekete nadrágban, sportcipőben, ősz haját lófarokba fogva érkezett meg. Egy vállra vetett utazótáskával lépett be az épületbe, karcsú alakja és magabiztos megjelenése azonnal feltűnt a fotósoknak. Néhány héttel később férjével együtt jelent meg egy nyilvános eseményen.

