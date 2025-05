Ennyit változtak az Isaura, a rabszolgalány szereplői – GALÉRIA

Volt idő, amikor Leoncio bajusza is félelmet keltett az emberekben. De vajon most is így van? Megnéztük, hogyan alakult az Isaura, a rabszolgalány főszereplőinek sorsa!

Van az a sorozat, amit még az is látott, aki nem akarta: Isaura, a rabszolgalány. Az 1976-os brazil telenovella egy egész generációt ültetett le a tévé elé – nagymamától az óvodásig mindenki együtt szorított a szomorú szemű Isauráért, hogy végre kitörhessen a gonosz Leoncio karmai közül. És hát valljuk be: néha mi is szeretnénk egy akkora drámát az életünkbe, mint amit egy átlagos Isaura-epizód három perc alatt szállított. Így alakult az isaura, a rabszolgalány szereplőinek sorsa

Forrás: Instagram/Archív Ennyit változtak az Isaura, a rabszolgalány szereplői A telenovella története dióhéjban: Isaura egy fehér bőrű rabszolgalány Brazíliában, aki kedvességével és ártatlan tekintetével mindenkit levesz a lábáról – kivéve Leonciót, akinek a szívébe nem ártó szerelem, hanem a hatalomvágy költözött. Álvaro, a jóképű fiatalember természetesen a megmentő szerepében tetszeleg, Horacio Correa de Almeida Comendador és Miguel pedig a társadalmi háttér fáradhatatlan reprezentánsai – egyikük pénzeszsák, másikuk Isaurát védő jó szellem. De mi történt azóta ezekkel a színészekkel? Ki maradt hű a cukornádmezőkhöz, és ki váltotta le az ostort golfütőre? Nézzük meg, hogyan változtak meg Isaura legendás szereplői! Kattints a képre a galériáért!

1 / 3 1 / 3 1 / 3