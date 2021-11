2021 leginkább várt sorozatának, „A nagy pénzrablás"-nak fináléjáig már kevesebb mint egy hónapot kell várni. A záróepizód apropóján a széria himnikus partizándalát, a „Bella Ciao"-t most egy szenzációs alkotógárda dolgozta fel, méghozzá Kökény Attila, Lotfi Begi, Burai Krisztián a Swing á la Django és a Sárközy Gipsy Fever zenekar muzsikusainak személyében. Az electro-swing felvételen az újragondolt zene mellett a szöveget is most hallhatjuk először magyar nyelven. „A nagy pénzrablás" című dalhoz a sorozathoz hű, parádés klip is forgott a díjnyertes rendező, Jimy J. Hollywood rendezésében.