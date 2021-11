Egri János betöltötte a 85. életétévét és elárulta, mi a titka annak, hogy még ennyi idősen is aktív. A vetélkedők királya 25 évig volt képernyőn, születésnapját egy hokipályán ünnepelte.

Egri János előbb kiváló sportteljesítményével szerzett magának nevet, hiszen 1955-1964 között Vörös Meteor egyesülettel majd 1964-1971 között (1967-1968-as szezon kivételével) a Bp. Építők csapatában az OB I. bajnokságban jégkorongozott. A Vörös Meteorral háromszoros magyar bajnok lett, de a jégkorong-válogatottban is szerepelt. Nem meglepő tehát, hogy 85. születésnapját is a jégen ünnepelte a barátaival.

"Fantasztikus érzés, hogy vannak 30-40-50 éves barátságok az életemben. Most is velem voltak és felköszöntöttek. Azt kérdezik tőlem sokan, mi a titok, hogy ilyen jól bírom? Ma is rendszeresen jégkorongozom, és aktív maradtam. Nos, csak élni kell, sűrűn, tartalmasan, ennyi az egész" - árulta el a titkát a Blikknek Egri János, ajki tehát máig rendkívül aktív és boldog életet él.

Habár a sportteljesítménye figyelemre méltó volt, az emberek többsége a kvízműsorok házigazdájaként ismerte meg őt. 1972-től 25 éven át vezetett vetélkedő műsorokat az MTV-nél, köztük a Lehet egy kérdéssel több?, a Játék a betűkkel, a Keresztkérdés, a Kérdezzǃ Felelek, valamint az Elmebajnokság című műsorokat. Az 1990-es évek közepén visszavonult az aktív médiaszerepléstől, de sportcsatornákon alkalomszerűen kommentál jégkorong-mérkőzéseket.