Most mindenki gondoljon egy kalózra. Mit látunk lelki szemeink előtt? Valószínűleg egy marcona férfit, aki esetleg szakállat visel, talán fából van a fél lába és kampóból a fél keze, a másikban meg kardot szorongat és éppen valami kincset próbál megszerezni. Biztos vagyok benne, hogy szinte senki nem gondolt egy nőre, aki ugyancsak karddal a kezében éppen ádázul küzd egy tengeri csata közepette. Pedig a történelem során akadt nem is egy kalóz, aki a gyengébbik nem tagjai közül került ki.

Teuta – az illírek kalóz királynője

Ki gondolná, hogy már az időszámításunkat megelőző évszázadokban is léteztek női kalózok és főleg ki gondolná, hogy egy királynő is kalózkodásra adhatta a fejét? Pedig a történelmi feljegyzések ezt igazolják, ugyanis Illíria királyának halála után felesége, Teuta kezdte irányítani az országot, férje flottája mellett pedig a kalózokat is bevetette, hogy növelje haderejét. A kalózok királynője nyíltan támogatta a tengeri fosztogatást és még akkor sem másította meg a véleményét, amikor Róma felszólította erre. Teutának ez lett a veszte, a római hadsereg ugyanis bevonult az illír területekre és megadásra kényszerítette a kalózkodást támogató uralkodónőt. Hogy mi történt Teutával ezután, azt senki sem tudja. Az életét meghagyta, sőt a trónját sem követelte Róma, ő azonban inkább lemondott a hatalomról a vereségét követően.

Ching Shih – Kína tengeri boszorkánya

Ching Shih, vagy egyes források szerint Zheng Yi Sao a Dél-kínai-tengert tartotta rettegésben, ugyanis Ching nem csupán egyszerű kalóz volt, hanem egy igazi kalózvezér, aki egy egész kalózflottát irányított nő létére. Fiatalon prostituáltként dolgozott, így ismerkedett meg későbbi férjével, a félelmetes kínai kalózkapitánnyal, akihez nőül is ment. Az asszony gyorsan beletanult a hajózásba és a kalózkodásba is, olyannyira, hogy amikor a férje meghalt, ő vette át hajójuk irányítását, sőt más hajókat is a felügyelete alá vonva komoly bűnszervezetet épített ki. Persze akadtak olyanok, akiknek nem tetszett, hogy egy asszony dirigál nekik, ám Ching Shih nem tartozott az ijedős fehérnépek közé: aki ellenszegült, annak egyszerűen a fejét vette. Bár többször is megpróbálták megölni a hírhedt tengeri boszorkányt, ez senkinek sem sikerült. Ching Shih, amikor megunta a kalózkodást, visszatért a szárazföldre, ahol saját bordélyházat nyitott, illetve szerencsebarlangot üzemeltetett.

Rachel Wall – az amerikai lány, aki a betevőért fosztogatott

Rachell Wall kalózkarrierje akkor kezdődött, amikor a családja kitagadta, mert feleségül ment egy szegény halászhoz. Hamar kiderült azonban, hogy a szerelemtől nem lehet jóllakni, így Rachell és férje merész lépésre szánták el magukat. Szereztek egy hajót, összeálltak pár sorstársukkal, kihajóztak a tengerre, majd úgy tettek, mintha nagy bajban lennének, aki pedig közel merészkedett hozzájuk, hogy segítsen, azt bizony kifosztották, sőt túlélőket sem nagyon hagytak maguk után. A családi vállalkozás meglehetősen jól ment, egészen addig, amíg Rachell férje egy viharban az életét nem vesztette. Az asszony ugyan tekinthette volna ezt intő jelnek is és felhagyhatott volna a bűnöző életmóddal, ám ő továbbra is fosztogatásból próbálta fenntartani magát. Egy alkalommal azonban, amikor valakit a nyílt utcán akart kirabolni, pórul járt. Elfogták és börtönbe zárták. Itt már hiába könyörgött az életéért felakasztották – viszont ő lett így az utolsó nő, akit Massachusettsben kivégeztek.