Kerek, 55. születésnapját ünnepli a francia sármőr Vincent Cassel, aki igazi művészcsaládból érkezve egy lakótelepi srác szerepével futott be, majd lett az európai mozi egyik állócsillaga. A következő 10 érdekességet pedig biztosan te sem tudtad róla!

Nem ez az igazi neve.Vincent Crochon néven született egy igazi párizsi értelmiségi családba. A Cassel név ugyanakkor szintén a családjából jön: az édesapja is ezt használta művésznévként.

Több filmben is szerepelt együtt a híres édesapjával.Az édesapja, Jean-Pierre Cassel a francia mozi egyik közismert színésze volt, olyan klasszikusokban szerepelve, mint A három testőr, vagy A burzsoázia diszkrét bája. Amikor pedig már Vincent is elismert színésszé vált, összejött néhány közös film is a papával, többek között a Bíbor folyók, A meszticlány és a Halálos közellenség 2.

A rap a zenéje.A kedvenc zenei műfaja a rap, és ennek is vannak családi okai: a fivére Rockin' Squat néven a híres francia rapbanda, az Assassin frontembere.

Cirkuszi képzést is kapott.17 évesen elvégzett egy cirkusziskolát is, mielőtt elkezdett volna komolyabban foglalkozni a színészettel, és mielőtt megkapta volna az első kisebb tévés és filmes munkáit.

Egy 28 éves tini szerepe hozta meg neki az áttörést.A Gyűlölet című kultfilm főszerepével robbant be az élvonalba, amiben kallódó tinédzsert játszott – miközben a forgatás idején már a 28. életévét töltötte.

Profi harcművész.Az első számú műfaja ezen a téren pedig a capoeira. Az ezzel kapcsolatos tudását emlékezetes módon csillogtatta az Ocean's Twelve – Eggyel nő a tét híres lézeres- táncolós-rablós jelenetében.

A kedvenc országa Brazília.A capoeira szeretetét Brazíliából hozta. Öt évig élt Rio de Janeiróban, és rendelkezik brazil állampolgársággal is.

Öt nyelven beszél.A francia anyanyelvén kívül a Brazíliában használatos portugál, az olasz, és persze az angol is folyékonyan megy neki, emellett pedig az Eastern Promises – Gyilkos ígéretek című filmben játszott szerepe kedvéért megtanult társalgási szinten oroszul is.

A különleges szépségű modelleket kedveli.A Szerelmi fészek című film forgatásán jött össze az olasz modell-színésznő Monica Belluccival, akivel ezután 17 éven át alkották az európai mozi egyik álompárját, két közös gyermekkel. 2018 óta a francia modell Tina Kunakey a felesége, egy gyerekük született.

Ateistának vallja magát.Noha katolikus iskolákba járt, és hivatalosan ehhez a valláshoz is tartozik, de Cassel ateistának vallja magát. Saját bevallása szerint ő az életben hisz.