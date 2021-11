Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész október 29-én távozott az élők sorából, amikor 73 évesen szívinfarktusban váratlanul elhunyt. Sokan csak az ország Rózsa Sándoraként ismerték, hiszen ezzel a filmmel vált ő igazán ismertté. Játszott a Vígszínházban és a Nemzeti Színházban is, de szabadúszóként is dolgozott. Színházi szerepei mellett olyan nagy filmekben is játszott, mint a 80 huszár, Kopjások, Jób lázadása, Napló gyermekeimnek, Argo és A Viszkis - írja a Blikk.

Lánya, Oszter Alexandra méltó búcsúztatást szervez édesapja emlékére. Úgy érzi, hogy apja sokak példaképe volt, így megosztotta a temetés idejét és helyszínét is: