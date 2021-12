Klasszikus musical felélesztése egy klasszikus rendezőtől, visszatér a Szex és New York, csendes családi dráma fakaszt könnyekre, újra beléphetsz a Mátrixba, és nevethetsz egy szupervicces francia családi vígjátékon is. Összegyűjtöttük a legígéretesebb decemberi film- és sorozatpremiereket.

West Side Story (West Side Story)

Hazai mozis premier: 2021. december 09.

Leonard Bernstein klasszikus musicalje modern Rómeó és Júlia történetet mesél el a New York-i utcákon rivalizáló bandák közegében, a belőle készült 1961-es első filmváltozat pedig szintén klasszikussá vált, sőt nem kevesebb, mint 10 Oscar-díjat nyert. Hogy a mostani új moziverzió is ilyen magasságokat ér-e el, azt még nem tudhatjuk, de azt igen, hogy olyasvalaki próbálkozik meg vele, akinek erre minden esélye megvan: maga Steven Spielberg.

És egyszer csak... (And Just Like That...)

Hazai tévés/netes premier: 2021. december 09. (HBO GO)

A Szex és New York visszatér! A legendás sorozat folytatásában a szingli nagyvárosi csajok persze már nem a harmincas éveikben próbálják kezelni az élet és a barátság bonyolultságát, hanem az ötvenes éveikben, amikor talán minden még sokkal bonyolultabb. Az új fejezetben Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) és Charlotte (Kristin Davis) tér vissza az ikonikus karakterek bőrébe bújva, azaz Samantha ezúttal kimaradt a csapatból. Az És egyszer csak... a premier napján dupla epizóddal, majd hetente egy-egy újabb résszel érkezik.

Az örökbeadás (Nowhere Special)

Hazai mozis premier: 2021. december 23.

Nem fogják óriásplakátok hirdetni, és nem lesz vele tele a közösségi média, de ennek a kis csendes drámának mindenképp érdemes esélyt adni a moziban, mert egy olyan gyöngyszemről van szó, ami igazi érzelmi élményt is jelent. A történet egy egyedülálló apáról szól, aki halálos beteg, és a kisfiának keres nevelőszülőket – egy minden hatásvadászat nélküli, érzékeny, csodás filmben.

Mátrix: Feltámadások (The Matrix Resurrections)

Hazai mozis premier: 2021. december 23.

A hónap eseményfilmje egy óriási kultfilm folytatása, pontosabban egy trilógia folytatása, amiből azért úgy igazán csak az első rész vált kultikussá... De Neo, Trinity és Morpheus újabb kalandjait így is tűkön ülve várják a világ mozirajongóinak milliói, az új rész sztorija pedig épp annyira rejtélyes, mint amennyire azt a Mátrixtól el is várjuk.

Családi testcsere (Le sens de la famille)

Hazai mozis premier: 2021. december 30.

Egy sokadik habókos francia vígjátéknak tűnik, és habókos meg francia is, de annyira vicces, mint az csak nagyon-nagyon ritkán fordul elő a moziban. A testcserés vígjátékok alapötletét egy egész családra kiterjesztő filmben a Morel família szembesül azzal, hogy mind testileg, mind pedig lelkileg igen komoly változáson esnek át: a legfiatalabb gyerek az apja testében ébred, aki tinédzser fia testében van, a fiú pedig nővére bőrébe bújt, miközben az édesanya hat éves lányuk szerepét veszi át a családban. És ez még csak a kezdet...