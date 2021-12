Az ír elnök felesége után kapta a nevét.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor néven született az írországi Dublinban 1966. december 8-án. A Sinéad nevet Sinéad de Valera, Írország korszakos államférfija, Éamon de Valera felesége után kapta. A Marie-t az őt világra segítő doktor édesanyja, a Bernadette-et Lourdes-i Szent Bernadett után. Az ősi ír-kelta hangzású Sinéad név igazából héber eredetű: ugyanúgy a bibliai Yohhanan névből ered, mint a magyar János, Johanna, Janka és Zsanett is.

Az anyja súlyosan bántalmazta gyerekkorában.

A szülei válása után az anyja kegyetlenül bánt vele és a testvéreivel: gyakran kizárta őket a házból, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta, sőt lopásra is kényszerítette. Saját bevallása szerint rettenetesen megkönnyebbült tizennyolc éves korában, amikor az anyja autóbalesetben meghalt.

A hírhedt Magdolna nővérek is kezelésbe vették.

Épp a már említett lopás miatt 15 évesen a Magdolna nővérek felügyelete alá került, akik „bukott nőknek" tartottak fenn lényegében büntetőintézeteket, és akiknek a ténykedése kapcsán az utóbbi években derül ki egyre több megrázó titok, Írország történelmének egyik sötét foltjaként.

A leghíresebb dalát Prince eredetileg másnak írta.

Sinéad O'Connor zenei munkássága kapcsán elsőre mindenkinek a Nothing Compares 2 U című dal ugrik be, ami hatásos videoklipjével együtt egy csapásra világsztárrá tette az énekesnőt. A dal Prince szerzeménye, és eredetileg egy saját, The Family nevet viselő projektje számára írta, sőt meg is jelent a bemutatkozó albumukon, különösebb visszhang nélkül. Sinéad O'Connor aztán néhány évvel később a maga képére formálta, és máig élő slágerré tette.

Az eredeti:

A Sinéad O'Connor-változat:

Élő adásban tépte szét a pápa fotóját.

Az amerikai televíziózás egyik legnevezetesebb botrányát okozva 1992-ben a Saturday Night Live élő adásában tépte szét II. János Pál pápa fényképét, így tiltakozva a gyerekekkel szembeni, a katolikus egyházon belüli bántalmazások és azok kezelése ellen. Óriási felháborodáshullám követte a tettét, a koncertjein kifütyülték, és megbízhatatlannak elkönyvelve kiírták az élvonalbeli popsztárok közül. A sors iróniája, hogy az elmúlt években a katolikus egyház hivatalosan is bűnbánatot gyakorolt és bocsánatot kért azért, amivel akkor az énekesnő vádolta őket.

Egész életében mentális zavarokkal küzdött.

Ilyen gyerek- és fiatalkor után nem csoda, hogy nem épp kiegyensúlyozott személyiség, de csak 37 évesen diagnosztizálták hivatalosan is a mentális betegségeit. Ő így foglalta össze őket: „10% bipoláris zavar, 40% komplex traumás stressz, a többi borderline személyiségzavar".

18 napig tartott az egyik házassága.

Négyszer ment férjhez, ebből a legrövidebb házassága 18 napig tartott, a leghosszabb 4 évig. A házasságai közül csak az elsőben született gyereke, de további három gyereket vállalt három különböző élettársával is. Ugyanakkor többször vallott arról, hogy a szíve mélyén igazából leszbikus.

Áttért az iszlámra.

2018 végén azzal a meglepő hírrel állt a világ elé, hogy áttért az iszlám vallásra, a nevét pedig Shuhadára változtatta. Ugyanakkor azóta is az eredeti nevén szerepel a koncertjein.

A közösségi média a legrosszabbat hozza elő belőle.

Ezt nem mi mondjuk, hanem ő, és van benne valami. Az interneten többek között bejelentette már öngyilkossági szándékát, keresett nyilvánosan szexuális partnert, vagy vallott arról, hogy gyűlöl mindenkit, aki nem muszlim. Utóbbiért később elnézést kért, és azt mondta, hogy a Twitter fiókja törlését akarta kiprovokálni vele, előbbiekről pedig azt mondta, hogy épp felügyelet nélkül, rossz mentális állapotban használta a közösségi médiát, de azóta a megfelelő kezelések és szakemberek segítségével rendbejött.

Visszavonult, de mégsem.

Idén nyáron szintén a Twitteren jelentette be, hogy végleg felhagy a zenei karrierjével, és a jövőre megjelenő albuma lesz az utolsó. Néhány nappal később viszont közölte, hogy mégsem vonul vissza, és hazudott arról, hogy túl lenne a csúcson – az még csak most következik a számára.