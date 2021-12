Havas Jon szerepében ismerte meg a világ az angol királyi felmenőkkel is rendelkező Kit Haringtont, aki a Trónok harca kedvéért növesztette meg a védjegyévé vált fürtjeit, a sorozatból választott magának feleséget, és aki most kerek születésnapját ünnepli, a vele kapcsolatos érdekesség gyűjteményünk társaságában.

11 éves koráig nem tudta, mi az igazi keresztneve.

Christopher Catesby Harington néven született, a Christopher nevet az édesanyja a híres 16. századi drámaíró és költő, Christopher Marlowe után adta neki. Viszont mindenki Kitnek szólította egészen kicsi korától kezdve, és csak 11 évesen szembesült a ténnyel, hogy a hivatalos keresztneve nem is ez.

Angol király leszármazottja.

Igazi angol kékvérű családból származik, a felmenői között számos arisztokrata, elsősorban bárók találhatóak egészen a középkorig visszavezethetően. Sőt, az egyik ük-ük-ük-ükapja maga II. Károly angol király volt.

Eljátszotta az ősét.

De nem csak király, de a királyi hatalom ellen lázadó forradalmár is akad az ősei között. Az angol történelem nevezetes Lőpor-összeesküvésének egyik fő alakja, Robert Catesby is a felmenője, őt pedig a Lőpor című minisorozatban el is játszotta.

Utálta a Trónok harcát.

Legalábbis addig, amíg diákmunkásként egy könyvesboltban dolgozott, ugyanis mindig George R. R. Martin nevezetes fantasy regényének példányai voltak a legnehezebbek, amiket pakolnia kellett.

Godot és Hamlet terelte a színészet felé.

Akkor kezdett el érdeklődni igazán a színészkedés iránt, amikor 14 évesen látta a Godot-ra várva egyik előadását. Amikor pedig végleg eldöntötte, hogy ezzel akar foglalkozni, az egy Hamlet-előadáson történt, ahol Ben Wishaw játszotta a címszerepet.

Havas Jon kedvéért növesztette meg a haját.

A Trónok harcában való szereplése előtt sose volt hosszú haja, sőt még a sorozat pilotepizódjában is parókát viselve játszott. Később aztán az első évad forgatása során hozzánövesztette a fürtjeit a szerephez.

A Trónok harca egyik évadjában végig sérülten játszott.

2012-ben kizárta magát a londoni lakásából, és miközben megpróbált bemászni az ablakon, kitörte a bokáját. Mivel ezután nem sokkal kezdődött a Trónok harca harmadik évadjának forgatása, át kellett szervezni a felvételeket miatta, hogy ne látsszon a sérülése, és sok esetben dublőrök szerepeltek helyette a jellegzetes Havas Jon-parókában.

Nem csak a képernyőn hódította meg Ygritte-et.

A Trónok harca egyik legemlékezetesebb, tragikus sorsú szerelmespárját alkotta Havas Jon és a vörös hajú vad lány Ygritte. A két színész pedig nem csak a kamerák előtt jött össze: Kit Harington és Rose Leslie azóta is egy párt alkot, 2018 óta házasok is, idén februárban pedig megszületett a kisfiuk.

Kerüli a repülőgépeket.

Fél a repüléstől, ezért ha teheti, nem a légiközlekedést választja, hanem inkább autóval vagy vonattal utazik. Ezen kívül a pókokkal és a tűvel kapcsolatban is erős fóbiákat táplál magában.

A kedvenc filmjeit te is végignézheted.

Hiszen csupa könnyen elérhető klasszikust tartalmaz a személyes kedvenceit felvonultató toplistája: Az utolsó éjjel (2002), Rómeó és Júlia (1996), Jurassic Park (1993), Szemtől szemben (1995), Van, aki forrón szereti (1959), Ha... (1968).