Az év vége mindig az összegzés és a toplisták időszaka, 2021 pedig furcsa esztendőt hozott filmek terén, sokáig bezárt mozikkal, elhalasztott premierekkel és streamingre költöző alkotásokkal. Azonban így is rengeteg értékes és különleges film került idén a nézők elé, amik közül nagy nehezen az alábbi tízre esett a szavazatunk.

Még egy kört mindenkinek

A legutóbbi Oscar-gáláról a legjobb idegennyelvű film díjával térhetett haza Dániába ez a keserédes, komikus és drámai elemeket egyaránt felvonultató alkotás, melyben Mads Mikkelsen olyan kiégett tanárt alakít, aki a kollégáival belefog egy kísérletbe: lehetséges-e folyamatosan csak egy kicsit részegnek lenni, és ezáltal boldogabb életet élni?

Luca

A már számos remekművet szállító Pixar animációs stúdió idei filmjében két kissrác barátságának története elevenedik meg előttünk, méghozzá egy itáliai nyáron egy hangulatos tengerparti kisvárosban. Ez a két kissrác nem mellesleg titokban alakváltó tengermélyi szörny, akik kalandvágyból mennek az emberek közé, de hogy ki és mi is a szörny, az más értelmet kap ebben a varázslatos történetben.

Külön falka

Nagy örömünkre egy hazai alkotást is a toplistánkra válogathattunk, és nem is lehetett kérdés, hogy itt a helye: a fiatal rendezőnő, Kis Hajni bemutatkozó mozifilmje egyértelműen az év egyik meglepetése, ami egyaránt elvarázsolta a nézőket és a kritikusokat. A rendhagyó apa-lánya történetet elmesélő Külön falka ráadásul felfedezett két csodás, korábban filmben nem szereplő főszereplőt is.

Nincs idő meghalni

Daniel Craig méltó módon búcsúzott el 007-es ügynök szerepétől idén, az utolsó fellépése Bondként pedig több szempontból is emlékezetesre sikeredett. Két olyan merész húzást is megengedett magának a Nincs idő meghalni, amit korábban soha, egyetlen Bond-film sem tett meg a karakterrel, de hogy pontosan mik ezek, azt ebben a cikkben nem áruljuk el – hisz még mindig játsszák a mozik!

West Side Story

A legendás rendező, Steven Spielberg leporolta az egyik kedvenc filmjét, benne egy legendás történettel, és úgy álmodta újra vászonra, hogy csak ámulunk és bámulunk. A musicalekben amúgy is erős évvége üde színfoltja a mozikban egyértelműen a West Side Story!

Utolsó éjszaka a Sohóban

A már eddig is a bravúros műfaji játékairól ismert angol rendező, Edgar Wright az új filmjében megidézi a londoni hatvanas évek világát és a pszichothriller zsánerének nagyjait egy olyan diáklány történetén keresztül, aki a nagyvárosba költözve elkezdi megálmodni-átélni egy évtizedekkel korábbi sorstársa életét. Csodás zenék, hátborzongató kalandok és két, egymást tükröző női sorstörténet egészen magas színvonalon elmesélve!

Spencer

Lady Diana alakja és sorsa mindmáig erősen foglalkoztatja a közvéleményét, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ez az új életrajzi film is a figyelem középpontjában áll már a forgatása óta. Amit pedig korábban kritizáltak benne, az lett az egyik legnagyobb erénye: az Alkonyat-filmekből ismert Kristen Stewart címszereplőként egyenesen Oscar-esélyes teljesítményt nyújt a Diana életének néhány sorsdöntő napját megörökítő filmben.

Ígéretes fiatal nő

A legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díját nyerte el megérdemelten a legutóbbi gálán ez a fekete humorú thriller, ami a maga csavaros, elvárásokat kijátszó történetével olyan aktuális témákra reflektál, mint a #MeToo-mozgalom és a női szerepek kérdése. A Carey Mulligan által emlékezetesen megformált főhősnője egyetemistaként nemi erőszak áldozata lett, azóta pedig csak a bosszú körül forog az élete. Minden hétvégén diszkókban játssza el a magatehetetlen részeg lányt, hogy az erre rámozduló szexuális ragadózókat megleckéztesse. De mi lesz így közben a saját életével?

Az örökbeadás

A nagy sikerfilmek árnyékában egy igazi kis mozis gyöngyszem is befutott az év végén a vásznakra, aminek mindenképp érdemes esélyt adni a moziban, mert nem csak kiváló alkotás, igazi érzelmi élményt is jelent. A történet egy egyedülálló apáról szól, aki halálos beteg, és a kisfiának keres nevelőszülőket – egy minden hatásvadászat nélküli, érzékeny, csodás filmben.

Ne nézz fel!

Nem nagyon létezhet aktuálisabb film manapság a Netflix sztárokkal telepakolt szatírájánál, amiben két tudós felfedezi, hogy egy óriási üstökös tart a Föld felé – épp csak a világ nem akar hinni nekik, a tényszerű bizonyítékok ellenére sem. A klímakatasztrófa nem titkolt metaforájaként íródott sztori a világjárvánnyal még kényelmetlenebbül ismerőssé vált, mindezt pedig igazi remek fekete humorral tálalja a Ne nézz fel!