Ha már néhány nappal ezelőtt listára gyűjtöttük a kedvenc 2021-es filmjeinket, akkor az év kezdetén itt az ideje előre is tekinteni. 2022-ben gazdag filmes év vár ránk, érkeznek a világjárvány miatt elhalasztott bemutatók is, rengeteg nagynevű rendező jelentkezik újabb alkotással és a szórakoztató szuperprodukciók rajongói is el lesznek kényeztetve. A következő filmek kedvéért mi biztosan be fogunk ülni a moziba.