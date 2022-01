Ő Kanadából, a neve Franciaországból származik

James Eugene Carrey néven született a kanadai Newmarket városában 1962. január 17-én. A család a vezetéknevét néhány generációval korábban a francia Carré-ból angolosította. Az ősei között franciákon kívül skótok és írek is találhatók.

Már kisiskolásként saját műsora volt

Az első pillanattól rendkívül extrovertált gyereknek számított, folyamatos szereplési vággyal. Már tízévesen elküldte a jelentkezését egy népszerű tévéshow-ba, ahonnan persze udvariasan visszautasították. Az általános iskolában úgy vették rá a pedagógusok a nyugton maradásra, hogy cserébe minden tanítási nap végén lehetőséget kapott egy pár perces műsorra az osztály előtt, ahol szabályos standup-fellépéseket nyomott le.

Sátorban és furgonban aludt évekig

Tizenéves korában a családja anyagilag tönkrement, a hajléktalanság határán billegtek. Hosszú időn át egy furgon volt az otthonuk, jó idő esetén pedig ő és a fivére sátorban aludtak egy parkban. A középiskolát is ott kellett hagynia, a testvérével egy helyi gyárban dolgoztak éjjeli műszakban karbantartóként és őrként.

Rettenetesen sikerült az első fellépése

Élete első rendes fellépése egy torontói standup-klubban volt, 15 éves korában. Az édesanyja külön erre az alkalomra varrt neki egy sárga öltönyt (amire nagyon hasonlított A Maszk című filmben hordott jelmeze). A műsora saját és mindenki bevallása szerint is szörnyen sikerült, de ez nem vette el a kedvét attól, hogy tovább próbálkozzon a műfajban. Sőt, 17 évesen Los Angelesbe költözött és becsatlakozott az akkoriban ott pezsgő standupos világba. Erről a korszakról és világról néhány éve az általa megalkotott és producerként gondozott Szénné égek idefent című sorozatban mesélt.

Egyszerre három filmmel robbant be

Könnyű megjelölni karrierje legjobb évét, ugyanis az 1994-ben eljátszott három filmfőszerepe közül bármelyik már önmagában is élvonalbeli komikus sztárrá tette volna, karakterei pedig máig ott vannak a legikonikusabb szerepeinek listáján. Ez a három film az Ace Ventura - Állati nyomoZOO – ebben Carrey forgatókönyvíróként is közreműködött –, A Maszk és a Dumb és Dumber - Dilibogyók.

Oscar nagyon nem szereti

Jim Carrey vitathatalanul korszakos komikus, emellett számos drámai szerepben is bizonyított. A Truman Show, az Ember a Holdon és az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmben nyújtott kiemelkedő alakításáért számos díjat besöpört: Golden Globe-ra például mindháromért jelölték, sőt két esetben el is nyerte azt. Nem csoda, hogy az Oscar-díj esetében is mindenki minimum a jelöltek közé várta volna, de egyszer sem került közéjük. Máig ő az egyetlen színész, aki bár főszereplőként drámai és vígjáték kategóriában is Golden Globe-ot nyert, Oscar-jelölést egyszer sem kapott.

Rekordot döntött a gázsijával

Minden idők egyik legjobban fizetett színésze: 1996-ban A kábelbarát című filmjével ő volt az első színész Hollywoodban, aki elérte a 20 millió dolláros gázsit. Azóta már ezt is bőven túlszárnyalta, például A minden6óval, ami 25 millió dollárt hozott neki a konyhára.

Neki sem csak móka és kacagás az élete

Mint annyi híres nevettető, a magánéletében ő sem feltétlenül olyan vidám, sőt fiatalkora óta küzd a depresszióval. Ezt sokáig gyógyszerrel próbálta meg kezelni, de egy ideje már arra esküszik, hogy nemcsak gyógyszert, de semmilyen egyéb drogot sem visz be a szervezetébe, ideértve az alkoholt és a kávét is.

Kétszer nősült, exbarátnőjét pedig tragikus körülmények között veszítette el

Karrierje kezdetén, 1987 és 1995 között Melissa Womerrel élt házasságban, akitől egy lánya született: Jane Carrey azóta már felnőtt, és maga is a szórakoztatóiparban próbál karriert építeni. A Dumb és Dumber forgatásán megismert Lauren Holly kevesebb mint egy évig volt a második felesége, válásuk óta pedig párkapcsolatban élt többek között Renée Zellwegerrel, January Jonesszal és Jenny McCarthy-val is. 2012 és 2015 között Cathriona White sminkes volt a barátnője, aki szakításuk után nem sokkal öngyilkos lett. A nő családja Carrey-t vádolta, sőt jogilag is támadta őt, ám a dolog nem jutott el a bíróságig.

Jó ideje hanyagolja a mozit

Ha az az érzésed, hogy Jim Carrey nagyon eltűnt mostanában a mozikból, akkor nem tévedsz: 2016 óta, azaz immár 6 éve csak a Sonic, a sündisznó főgonoszát játszotta el a nagyvásznon. Igaz, közben a kisképernyőn a Most nevess! című sorozatban brillírozott, és idén májusban érkezik majd a Sonic, a sündisznó 2. is.