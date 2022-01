Hamburgi székhelyű ügynöksége csütörtöki közlése szerint Krüger kaliforniai, Palm Springs-i otthonában halt meg.

A Berlinben született Krüger azon kevés német színészek közé tartozott, akik nemzetközi karriert futottak be a második világháború után. A Németországon kívüli áttörést a The One That Got Away című 1957-es film hozta meg számára.

A Vasárnapok Ville d'Avray-ban című francia film, amelyben Krüger egy vietnámi gyerekek haláláért magát okoló veteránt játszott, 1963-ban Oscar-díjat nyert. A tekintélyes Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint Krüger csak azért nem kapott jelölést főszereplőként az Oscarra, mert Hollywood annak idején még idegenkedett a külföldi színészektől.

Szerepelt John Wayne oldalán az Állatfogó kommandó (1962) című filmben, James Stewart és Peter Finch mellett A Főnix útja című 1965-ös drámában. Játszott továbbá Claudia Cardinaléval, Sean Conneryvel, Yul Brynnerrel, Charles Aznavourral, Cathérine Deneuve-vel és Orson Wellesszel.

Hardy Krüger az 1980-as években kezdett visszavonulni a filmektől, ekkortól főként íróként tevékenykedett. Első könyvét 1970-ben adta ki A Farm in Africa (Egy farm Afrikában) címmel, melyben elmeséli a történetét annak a Kilimandzsáró lábánál álló farmnak, melyet azután vásárolt meg, hogy az Állatfogó kommandó forgatásakor beleszeretett Kelet-Afrikába.