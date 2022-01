A The Ventures minden idők legsikeresebb instrumentális zenekara volt, lemezeik több mint százmillió példányban keltek el, tizennégy kislemezük szerepelt a Billboard Hot 100-as listán.



Az együttest Don Wilson Bob Bogle-lal alapította 1958-ban. Akkoriban mindketten kőművesként dolgoztak Tacomában, ahol egy zálogházba betérve gitárokat és kottáskönyveket vásároltak.

"Nagyon olcsó gitárok voltak, nehezen lehetett behangolni őket, de meg akartunk tanulni játszani rajtuk" - idézte fel később Wilson.

A zenekarban ő lett a ritmusgitáros, Bogle idővel már basszusgitáron játszott. Az első stúdióalbum 1960-ban jelent meg Walk, Don't Run címmel, a címadó dal a kislemezlista második helyéig kúszott fel. Az 1962-re kialakult klasszikus Ventures-felállásban Nokie Edwards volt a szólógitáros, Mel Taylor a dobos.



A hatvanas-hetvenes években az együttes 38 albuma került fel az amerikai listára. A ma is létező (de már egyetlen régi zenészt sem felvonultató) The Venturesben az évtizedek során folyamatosak voltak a tagcserék, egyedül Don Wilson jelentette az állandóságot: ő 2015-ben vonult vissza.



A The Ventures készítette a népszerű tévésorozat, a Hawaii Five-O főcímdalát, az együttest 2008-ban beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.