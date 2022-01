Amíg Oszter Sándor lánya az ominózus festményről úgy emlékezik, hogy Bessenyei Ferenc festette, addig a színészlegenda özvegye, Élthes Eszter erről mást mond. Állítása szerint férje sosem festett vagy fogott ecsetet a kezében.

Élthes Eszter az igazságról most lerántotta a leplet: