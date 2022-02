A neve arab eredetű

Noha sokan azt hiszik, hogy a Shakira művésznév, ez az az énekesnő igazi, hivatalos keresztneve, legalábbis az egyik: Shakira Isabel Mebarak Ripoll néven született. A Shakira pedig egy közkeletű arab női név, ami 'bájos' és 'hálás' jelentéssel is bír.

Egzotikus külsejét sokféle felmenőnek köszönheti

Kolumbiában született és kolumbiainak vallja magát, de már a közvetlen felmenői között is sokféle származású családtag található. Az édesanyja olasz és spanyol ősökkel rendelkezik, az édesapja pedig egy olyan libanoni család szülötte, akik az Egyesült Államokba vándoroltak ki.

Hét testvéréből az egyiket tragikus körülmények között vesztette el

Igazi nagycsaládban nőtt fel, ő a legfiatalabb a nyolc testvérből. Kétéves korában a legidősebb bátyját egy baleset miatt elvesztette: a fiút motorozás közben ütötte el egy részeg autós.

A hastánc nála családi örökség

Színpadi mozgásának jellegzetes eleme a hastánc, amit már egészen kicsi kora óta művel, és amit a libanoni nagymamája tanított neki először. Emellett az is gyakori, hogy a színpadon állva mezítláb adja elő a dalait.

Gloria Estefan tanította meg angolul

A kétezres évek elején lett világsztár az első angol nyelvű albuma és főleg a Whenever, Wherever című dal révén. Korábban már négy albuma megjelent spanyolul, és az angol nyelvet is későn sajátította el, egy másik Latin-Amerikából indult sztárénekes, Gloria Estefan segítségével. Spanyol anyanyelvén és az angolon kívül pedig portugálul is folyékonyan beszél, de olaszul és franciául sem jön zavarba.

Különleges zenei képességgel rendelkezik

Abszolút hallása van, ami még a képzett zenészek között is nagyon ritka tulajdonság. Ennek révén bármilyen általa hallott zenei hangot azonosítani képes, annak magasságának, hangfekvésének megállapításához nincs szüksége referenciahangra.

A foci vb révén jött össze a gyermekei apjával

A 2010-es foci világbajnokság hivatalos dalát (Waka Waka) ő adta elő, ennek klipjének forgatásán pedig megismerkedett a spanyol játékos Gerard Piquével, aki azóta is a párja, sőt Milan és Sasha nevű fiainak apja.

A párja pont tíz évvel fiatalabb nála

Gerard Piqué ugyanúgy február 2-án jött világra, mint Shakira, így egyszerre tudják ünnepelni a születésnapjukat. A különbség csak az évszám: Shakira 1977-ben, Piqué 1987-ben született.

Lennon az örök kedvence

Amikor arról kérdezték, ki volt rá zeneileg a legnagyobb hatással, egyértelmű választ adott: John Lennon. A legnagyobb koncertélményét pedig a Depeche Mode-nak köszönheti, míg az első általa megvásárolt zene Donna Summerstől a Bad Girls című felvétel volt.

Négy helyen lakik egyszerre

Házat tart fenn a szülővárosában, a kolumbiai Barranquillában, nyaralót a Bahamákon, egy amerikai ügyek intézéshez használt lakást Miamiban, de a család a legtöbb időt Barcelonában tölti, hiszen Gerard Piquét a szerződése a város focicsapatához köti.