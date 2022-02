Eredeti neve Dorothy Lee Perrins, és Kaliforniában született 1943. március 11-én. Ismert művésznevét csak jóval később, tizennyolc éves korában kezdte használni, amikor a The Phantom Planet című filmben egy kisebb szerepben debütált. Fiatal éveiben a színészkedés néhány évig háttérbe szorult. Ebben az időszakban sokat változtak az adottságai, így elkezdte felépíteni a modellkarrierjét.

A '70-es években számos középszerű szerepet játszott: Gloriát alakította a Micsoda buli c. filmben, amelyben Elvis Presley játszotta a főszerepet, szerepelt A balfácán című kémjáték-sorozatban is, ám jelentős szakmai sikert egyik sem hozott számára. Itt már kacsintgatott a burleszk és a pornófilmek irányába, sőt néhány korai fekete-fehér szexfilmben is szerepelt.

Ahogy az egész világ megismerte a Star Trekben

Érdekesség, hogy először A majmok bolygója szereplőválogatásán vett részt, de a vágyott szerepet a producer barátnője kapta meg. Kárpótlásul viszont Angelique Pettyjohn kapta a Star Strek második évadában Shahna szerepét. Az ikonikus sorozat máig óriási rajongótábornak örvend, de a kívánt sikert csak az ismétlések hozták meg.

A Star Trek epizódjában Kirk kapitányt készíti fel, hogyan kell gladiátorként helytállnia. Az amazon nem tud ellenállni Kirk sármjának és természetesen szerelmes lesz belé. A sorozatrajongók egyik kedvenc jelenetévé vált, amelyben Pettyjohn feltűnik, bár a színésznő jelentősen sosem tudta kamatoztatni az itt szerzett sikereit. Néhány közönségtalálkozó kivételével ez sem hozta meg a várt kiugrási lehetőséget. Évekig, egészen 1978-ig nem kapott újabb szerepet, és ez hozzásegítette, hogy közelebb kerüljön a burleszk és a pornó világához.

Angelique, a sztriptíztáncosnő

A modellmunkák mellett revütáncosnőként lépett fel kaszinókban, valamint hotelekben Las Vegasban. Sőt, a Playboy 1979. februári számában egy fotósorozat is megjelent róla, melyet a híres fotós, Robert Scott Hooper készített.

1980 körül úgy tűnt, hogy a karrierje zátonyra futott. Hiába tett erőfeszítéseket, szerződés hiányában nem jutott filmszerepekhez, így csak a felnőtt filmes szerepek maradtak számára. Az ilyen jellegű munkái, igaz, jövedelmezőek voltak, de Pettyjohn kis híján ráment drog- és alkoholproblémáira. Gyakorlatilag az mentette meg a teljes összeomlástól, hogy időközben újjáéledt a Star Trek, és igény támadtt Shahna visszatérésére. Számos poszter készült róla a rajongóknak, amelyek nemcsak jövedelmezőek voltak, hanem a karrierjére is kedvezően hatottak. Sikerült átértékelnie az életét, így élete végéig játszhatott különböző filmes produkciókban.

1992. február 14-e

A színésznő fantasztikus formában volt élete végéig. Utolsó nyilvános szereplése 46 éves korában volt: ezt követően lassan eltűnt a nyilvánosság elől. Súlyos méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, és végül Valentin-napon, 48 évesen érte utol a halál Las Vegasban.