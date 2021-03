1A kanadai Montrealban született 1931. március 22-én. Az édesanyja háziasszony, az édesapja a ruházati iparban tevékenykedő tehetős vállalkozó volt, aki a világsiker megérkezéséig a színészi pályán gyakran támogatta anyagilag is a fiát.

2Az apai nagyszülei az akkori Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Bukovinából kivándorolt zsidó voltak, az anya nagyszülei pedig litvániai zsidók.

3A Montrealra jellemző kétnyelvű kanadai közegben nőtt fel, így tökéletesen beszél az angol mellett franciául is.

4A pályáját úgy kezdte, hogy egyetem után nyári színházi fesztiválokon dolgozott rendezőasszisztensként, majd a Kanadába látogató nagy Shakespeare-színészek (Alec Guiness, James Mason, Anthony Quayle) tanítványaként. A szintén a fesztiválokra érkező amerikai kritikusok figyelmét felkeltette a teljesítménye, és ez tévés szerződésekhez segítette Shatnert.

5A filmes karrierjét olyan klasszikusok mellékszerepeiben kezdte, mint A Karamazov testvérek és az Ítélet Nürnbergben.

6A leghíresebb szerepet Kirk kapitányé az első Star Trek-sorozatból és a Star Trek-filmekből. Amikor 1966-ban elindult a széria, Shatner hobbija épp a motorozás volt, ezt pedig beleírták Kirk kapitány személyiségrajzába is.

7A Star Trek-sorozat Arena című epizódjának forgatásán a Spockot játszó Leonard Nimoy-jal túl közel álltak egy robbanással járó speciális effektushoz, emiatt mindketten egyoldali állandó fülcsengéssel járó halláskárosodást szenvedtek.

8Hiába lett híres a sorozatnak köszönhetően, de miután a Star Treket a gyártó tévécsatorna elkaszálta, és mivel épp ekkor vált el az első feleségétől, Shatner pénz nélkül maradt a hatvanas évek végére. Egy ideig lakókocsiban élt, míg nem kapott újra néhány jól fizető színészi munkát. Később pedig a Star Trek-mozifilmek, valamint olyan sorozatok, mint a T. J. Hooker, az Ügyvédek és a Jogi játszmák révén végig az élvonalban tudott maradni.

9

Négyszer nősült. Az első két nejétől elvált, a harmadik felesége egy szörnyű baleset következtében a házuk medencéjébe fulladva hunyt el. 2001 óta él együtt a negyedik feleségével, aki szintén nem sokkal korábban lett özvegy, és a közös hobbijuk, a lovak is összehozták őket.

10A hatvanas évek végén zenei karrierbe is belefogott, de a The Transformed Man című albuma például olyan rosszra sikeredett, hogy emiatt vált idővel kultikus darabbá, a Lucy in the Sky with Diamonds-t az előadásában pedig megválasztották minden idők legrosszabb Beatles-feldolgozásának. Shatner nem bánja, és élvezi az „olyan rossz, hogy már jó" népszerűséget is.

11A Star Trekben főszereplőtárs, nemrég elhunyt Leonard Nimoy az életben is az egyik legjobb barátja, sőt leggyakoribb színészpartnere is volt. Öt különböző tévésorozatban bukkantak fel együtt: két Star Trek-szériában, a The Man from U.N.C.L.E. kémsorozatban, a T. J. Hooker-ben és a Futurama animációs komédiában.

12Rettenetesen tériszonyos volt világéletében, de amikor a Star Trek – A végső határ jeleneteit rendezőként is vezényelnie kellett a Yosemite nemzeti parkban, sikerült végleg legyőznie a fóbiáját.

13Egy jótékonysági árverésre felajánlotta a saját kioperált vesekövét. 75 ezer dollárért vásárolták meg, és a pénzből házakat építettek a rászorulóknak.

14Az állandó magyar szinkronhangja, Szersén Gyula a napokban hunyt el.

15Shatner azon kevés hollywoodi sztár egyike, aki nem vonult vissza időskorára, és immár 90 felett is aktív. Legközelebb a Senior Moment című, március végén bemutatásra kerülő filmben találkozhatnak vele a nézők.