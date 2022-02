Vasárnap otthonában bekövetkezett haláláról lemezkiadója, a Bridge Records adott ki közleményt.

Crumbot a 20. század legjelentősebb zeneszerzői között emlegették, de alkotói munkássága a 21. században is folytatódott.

Nyugat-Virginiából származott, zenei pályafutása nagy részét azonban Philadelphiában töltötte, évtizedekig tanított a Pennsylvaniai Egyetemen.

Mint James Freeman, a Philadelphiai Zenekar alapítója felidézte, hatalmas szenzációt okozott, amikor Crumb Ancient Voices of Children és Music for a Summer Evening című műveit bemutatták. A zeneszerzővel több mint három évtizedig dolgozó Freeman elmondta, hogy az Ancient Voices of Children rendkívül nehéz, fantáziadús zene volt, ami a közönséget is megragadta.

Az Ancient Voices of Children a Kongresszusi Könyvtárban debütált 1970-ben. A zenét Crumb szoprán és fiúszoprán hangra, zongorára, játékzongorára és hangfűrészre írta. Az előadók azt az instrukciót kapták, hogy kiabáljanak és suttogjanak. Az előadásról készült felvétel az egyik legkelendőbb 20. századi zenei darab lett.

"Számos fiatal zeneszerző alkotói pályájára volt hatással" - hangsúlyozta Freeman.

Crumb bárhonnan gyűjtött hangokat: a természet és gyermekkora, az ázsiai zene, az aktuális események, valamint Debussy, Bartók és Mahler zenéi is beleépültek munkáiba. Federico Garcia Lorca különösen nagy hatással volt rá, egy írását az Ancient Voices of Children című művében használta fel.

Zenéje néhol békés, máshol hátborzongató vagy egyenesen rémisztő. Az Ördögűző című horrorfilmben is hallható egyik szerzeménye, a Threnody I: Night of the Electric Insects. A Pennsylvaniai Egyetemen George Rochberg volt a kollégája. "A két George teljesen különböző módon óriási hatással bírt, zenéjük engedélyt adott a zeneszerzőknek rendkívüli dolgokra" - mesélte Freeman.

Jennifer Higdon philadelphiai zeneszerző, aki öt évig volt Crumb tanítványa, Kék katedrális című művében követte mesterét a szokatlan hangok és technikák használatában, amikor 50 haragot szólaltatott meg a zenedarab végén. Crumb tanítványai közé tartozott Christopher Rouse, Uri Caine, Osvaldo Golijov és Margaret Brouwer is.

A zeneszerző 1929. október 24-én született a nyugat-virginiai Charlestonban, zenész szülők gyermekeként. Zenei alapdiplomáját a Mason College-ban szerezte, majd az Illinois-i Egyetemen kapott mesterdiplomát. Fulbright-ösztöndíjjal folytatta tanulmányait a berlini Zeneművészeti Főiskolán, és a Michigani Egyetemen doktorátust is szerzett.

A Pennsylvaniai Egyetem zenei tanszékén zeneszerzést és zeneelméletet tanított 1965-től. 1968-ban Pulitzer-díjat kapott Echoes of Time and the River című zenkari szvitjéért. 1997-ben fejezte be tanári pályafutását az egyetemen.

Az 1990-es években nem születtek új művei, de 2002-ben ismét elkezdett komponálni, és egy sor, nyugat-virginiai gyermekkora által inspirált partitúrát írt a Philadelphiai Zenekar számára.

Felesége, Elizabeth May és fiai, David és Peter gyászolják. Búcsúztatását március végére tervezik.

