Oláh Ibolya a Nem adom fel című dallal megnyerte A Dal! második fordulóját. Az énekesnő most reagált a kapott pontszámokra és a továbbjutására.

A Dal második fordulója után Oláh Ibolya a közösségi média oldalán reagált a továbbjutására és a második forduló eredményére. A Nem adom fel című dal a maximális 40 pontot kapta, így az énekesnő a második forduló győzteseként jutott tovább.

"Még nem tudom szavakba önteni, hogy most mit érzek" - írta Oláh Ibolya. Az énekesnő azt is elárulta, hogy szeretett volna továbbjutni, de a kapott pontszám őt is meglepte.

Oláh Ibolyát még a Megasztár első szériájában ismerhettük meg, azonban hosszú idő után, most viszontláthatjuk a Duna TV műsorában.