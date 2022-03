Gyakran előfordul, hogy a filmek nemcsak sikereket hoznak a benne szereplő színészeknek, de szerelmet is. A szereplőknek sokszor támadnak gyengéd érzelmeik a társuk iránt, ami nem meglepő, hiszen a forgatás hónapjaiban - vagy ha sorozatról beszélünk- , éveiben rengeteg időt töltenek együtt. Nem egy olyan kapcsolatot láttunk már, ami a közös munkának köszönhető, ám nem minden együttműködés ér véget szerelemmel. Vannak olyan sztárok, akik ellenálltak a kísértésnek, ha volt egyáltalán.

Lady Gaga és Bradley Cooper

A 2019-es Csillag születik című film után minden Lady Gaga és Bradley Cooper filmvásznon kívüli kapcsolatáról szólt. Mindenki látni vélte a kettejük közötti lángoló érzelmeket, az embereket az a nem elhanyagolható tény egyáltalán nem zavarta, hogy akkoriban egyik színész sem volt egyedülálló. Szereplésük az Oscar-gálán csak olaj volt a tűzre, és persze az is, hogy akkorra Lady Gaga már felbontotta az eljegyzését. Hiába azonban a sok pletyka, a két színész azóta sem alkot egy párt. Lady Gaga pedig nagyon egyszerű magyarázatot adott arra, miért éreztek az emberek vibrálást közöttük: mert ők pontosan ezt akarták elérni.

Emma Watson és Tom Felton

A Harry Potter-filmekben az általuk megformált szereplők nem voltak éppen jóban, az embereknek ezért valahogy eszükbe sem jutott, hogy az „ellenségek" a filmen kívül gyengéd érzelmeket táplálhatnak egymás iránt. Pedig a film 20. évfordulója alkalmából elkészített beszélgetős műsorból kiderült, hogy Emma Watson beleszeretett a Draco Malfoyt alakító Tom Feltonba. Történni azonban nem történt közöttük semmi, hiszen gyerekek voltak még, mára pedig már elmúltak az érzelmek. A rajongók ugyan nagyon izgatottá váltak, miután Emma Watson mesélt egykori érzéseiről, de a színésznő egyből leállította a találgatásokat.

Jennifer Aniston és David Schwimmer

A Jóbarátokban 10 évadon át próbálnak egymásra találni az általuk alakított karakterek, hogy végül az utolsó epizódban rájöjjenek arra: nem tudnak egymás nélkül élni. Valamiért az meg sem fordult senkinek a fejében, hogy a való életben is szerelmesek voltak egymásba, ezért is okozott hatalmas meglepetést az, ami a sorozat emlékműsorából kiderült. Az első évad forgatása alatt ugyanis teljesen egymásba volt habarodva a két színész. „Egyikünk mindig kapcsolatban volt, és soha nem léptük át ezt a határt" – mondta David Schwimmer. Így Rachel és Ross kapcsolatába tették át az egymás iránti összes imádatukat és szeretetüket.

Ryan Gosling és Emma Stone

„El sem tudom képzelni, milyen lenne az életem Ryan nélkül" – mondta egyszer színésztársára Emma Stone. A páros több filmben is szerelmeseket alakított, köztük a Kaliforniai álomban is. Az emberek pedig egyszerűen nem akarták elhinni, hogy lehet ilyen szenvedélyes érzelmeket megjeleníteni úgy, hogy közben a szereplők igazából nem éreznek egymás iránt semmit. Valójában nagyon jó barátságot ápolnak, ezért is sikerülnek mindig jól a közös filmjeik. „Úgy tudunk segíteni egymásnak, ahogy nem tudnánk, ha nem ismernénk már régről egymást" – mondta Ryan.