Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint is szerepel a többi Harry Potter-színésszel együtt a J. K. Rowling regényeiből forgatott nagy sikerű filmsorozat első epizódjának 20. évfordulójára készülő televíziós műsorban.

A Warner Bros. filmstúdió keddi közleménye szerint a január 1-jén debütáló Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba) című műsorban a nyolc filmben Hagridet alakító Robbie Coltrane, a Draco Malfoyt játszó Tom Felton, továbbá Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) és Gary Oldman (Sirius Black) is látható majd a több epizódot rendező Chris Columbusszal együtt.

A Harry Potter-különszámot az HBO Max steramingplatformon láthatják a nézők.

A műsorban bemutatják, ahogy a szereplők visszatérnek a forgatás helyszínére, a Roxfort varázslóképző színfalai közé, ahova a főszereplő, Harry Potter (Daniel Radcliffe) először érkezett meg a Harry Potter és a bölcsek köve című, 2001. novemberében bemutatott első filmben.

A Harry Potter-filmekre világszerte összesen 7,8 milliárd dollárért (2520 ezer milliárd forint) váltottak jegyet a nézők.

A Warner Bros. számos megemlékezést tervez a 20. évforduló alkalmából. Ezek között Helen Mirren lesz a házigazdája egy televíziós kvízjátéknak, amelyet Potter-rajongóknak szánnak. A műsorban több színész is megjelenik majd a szereposztásból, emellett a produkció olyan híres rajongói is feltűnnek, mint Pete Davidson amerikai humorista, író, producer és Jay Leno humorista, tévés műsorvezető.

Az évfordulót gigantikus tortával köszöntötte a watfordi Leavsdenben található Warner Bros. stúdió, ahol a Harry Potter-filmek nagy részét forgatták.Az édesség a Roxfort varázslóiskola arányosan kicsinyített mása: 183 centiméter széles, 152 centiméter magas, súlya 100 kilogramm. Az elkészítése mintegy 320 órát vett igénybe, az alapanyagok vegánbarátok. A tortát egy helyi jótékonysági szervezetnek, a One Visionnek adományozták, amely az éhezés ellen küzd - írja az MTI.