Az ősemberek olyan barlangrajzokat készítettek, melyek zömmel a vadászattal vagy a termékenységkultusszal voltak összefüggésben. A két legismertebb hely, ahol a régészek őskorból származó festményekre bukkantak, a Lascaux-i és az Altamira-barlang.

Lascaux-i barlang

1940 szeptemberében négy gyerek fedezte fel a közel 18 000 éves francia barlangot, amikor a kutyájuk egy szakadékba esett. A kamaszok megsegítésére tanáruk, Léon Laval sietett, aki megállapította, hogy a barlang falán látható festmények a Paleolitikumból, azaz a pattintott kőkorszakból származnak. A barlang falain főleg állatábrázolások – bölény, bika, rénszarvas és medve – találhatóak, és feltételezhetően szintén vadászati céllal készültek. 1979 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, és mivel hosszú ideig tömegesen látogatták, így a turisták napjainkban csak a reprodukciós másolatot tekinthetik meg.

Altamira-barlang

Spanyolországban található a szintén világörökséggé nyilvánított Altalmira-barlang. Még 1868-ban fedezték fel, és hatalmas bölény-, valamint bikafestményeiről ismert. Az ábrázolások életnagyságúak, színesek, de a vájat más érdekességet is rejt magában. Néhány évvel ezelőtt egy „Handpas. A múlt kezei" nevű projektben paleolitikumi tenyérlenyomatokra bukkantak, melyek feltehetően több mint 20 000 évesek. A felnőtt nyomatok mellett a kutatók mást is észrevettek, ugyanis a tenyérformákból arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket gyerekek készíthették. Azért is nagy ennek a jelentősége, mert ehhez hasonló lelet csekély számban maradt meg az utókornak.

Erotika az őskorban

A történeti áttekintés után fontos megemlíten: az őskori szobrászat szintén bizonyítja, hogy az ősembert foglalkoztatták a nemi szervek, az erotika és a termékenység is. A legjelentősebb szobrászati alkotásként a Willendorfi Vénusznak elnevezett aprócska szobrot tartják.. A kisplasztikán különösen nagy hangsúlyt kapott a telt keblek és idomok ábrázolása.

Ám, ha maradunk a barlangrajzoknál, akkor stilizált, női nemiszerv-ábrázolásokat már találtak az angliai Creswell Crags barlangban, de valószínűsíthetően ezek inkább vallási céllal készülhettek. 2005 áprilisában német régészek hasonló felfedezést tettek, amikor egy több mint 7000 éves festményre bukkantak: olyan ábrázolásokat találtak, amelyek a szexuális aktust juttatják az ember eszébe, sőt a férfialakot Zschernitzi Adonisznak nevezték el. Egyes tudósok azt vallják, hogy a paleolitikum kori festményeket sokkal inkább ihlette a szexualitás és a nemiség, semmint a vadászatok.

Chauvet-barlang

A Franciaországban található barlangot még sosem nyitották meg a nagyközönségnek. Itt látott napvilágot egy félreérthetetlen barlangfestmény, melyből egyértelműen egy női vagina rajzolódik ki. A kutatók szándékosnak találják az ábrázolás helyét és körülményeit, ugyanis a művet egy pénisz alakú kiálló sziklára festették, amely a férfi-nő közösülést szimbolizálja. Egyébként Ausztráliában később szintén találtak erotikus barlangrajzokat, tehát az ősembert egyértelműen foglalkoztatta a szexualitás kérdése.