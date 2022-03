A Frank Herbert klasszikusából Denis Villeneuve rendezésében született Dűne részben Magyarországon készült. A produkció a velencei filmfesztiválon debütált. Sipos Zsuzsanna március közepén már a brit filmakadémia BAFTA-díját is elnyerte munkájáért.



Mivel Zsuzsáról szinte semmit sem találni az interneten, a Bors utánajárt, ki is valójában az Oscar-díjas berendező. Egy neve elhallgatását kérő ismerős elárulta, hogy Zsuzsa irtózik a szerepléstől, még az elvégzett munkájáról is csak úgy szeret „beszélni", hogy némán bemutatja a kész terméket, a munkája beszél helyette.

"Ő mindig a műhelyében van vagy a díszletek között, számára nem lételem a közösségi média" - mondta az ismerős.



A lap Zsuzsa nővérét is elérte, aki nem szeretett volna sokat mondani testvéréről, de annyit elárult, hogy húga nem készült filmes pályára, egyszer csak ott találta magát.

"Már gyerekkorában is kivételesen jó ízlése volt. Olyan érzékkel tudja feldíszíteni a környezetét, hogy ha az ember körülnéz, egy pillanatra kiszakad a valóságból, mert a bőrén érzi azt a harmóniát, melyet a tárgyak tökéletes elhelyezése áraszt magából" - mondta Orsi, aki hozzátette, elmondhatatlanul büszkék Zsuzsára és alig várják, hogy hazaérkezzen.

Sipos Zsuzsa Budapesten született, de Majosházán nőtt fel. Nővére szerint a szépérzékének, a kitartásának és az elhivatottságának köszönheti, hogy a csúcsra jutott.