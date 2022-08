Aki olvasta a Száll a kakukk fészkére című regényt, annak bizonyára ismerősen cseng az író, Ken Kesey neve is. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány érdekességet a huszadik század egyik legolvasottabb regényének megalkotójáról.

Íme 7 olyan tény a 60 évvel ezelőtt született regény írójáról, Ken Keseyről, amit eddig garantáltan nem hallottál.

1. Az 1960-as évek közepén börtönbüntetésre ítélték kábítószer-birtoklásért

1965-ben marihuánabirtoklás vádjával le akarták kapcsolni, de neki esze ágában sem volt bevonulni a börtönbe, ezért úgy döntött, hogy megrendezi a saját halálát. Végül 1966-ban mégis elkapták, és nagyjából hat hónapig volt őrizetben a kaliforniai Redwood Cityben. Szabadulását követően felhagyott korábbi életvitelével, és hazaköltözött családja farmjára.

2. Öngyilkosság, vagy mégsem?

Tehát Kesey nem volt hajlandó behódolni a törvényeknek, ezért abban a reményben, hogy soha nem fogják el, kezébe vette az irányítást, és megrendezte az öngyilkosságát. Egy tengerparti sziklánál leparkolta híres-neves világjáró buszát, és még búcsúlevelet is hagyott maga után. Bár sokan sejtették, hogy a halálhíre átverés, mégis, a hír az egész világot bejárta, s amíg mindenki a holttestét kereste, addig ő folytatta féktelen, mámoros mindennapjait.

3. Az író özvegye Larry McMurtryhez ment feleségül

Kesey halála után az özvegye, Faye Kesey feleségül ment a Pulitzer-díjas íróhoz, Larry McMurtryhez, ráadásul a szülővárosában, a texasi Archer Cityben. McMurtry kapcsolata a szerző családjával jóval régebbre nyúlik vissza, ugyanis a két író együtt járt a Stanford Egyetem írókurzusára.

4. Mindent, amit az írásról tudott, a Stanfordi Egyetemen tanulta

Ken Kesey úgy döntött, hogy beiratkozik egy olyan képzésre, ahol megtanulhatja az írás mesterségét, és foglalkozhat irodalommal is. Beíratkozott a Stanford Egyetemre, ahol írótársával, Wallace Stegnerrel barátság szövődött közöttük, amiben az is szerepet játszott, hogy rájöttek, mindkettőjüknek van valamilyen vicces defektje.

5. Négy gyermekét a felesége családi birtokán nevelték Oregonban

A regényírótól nem állt távol a tanyasi élet, ugyanis szülei működő tejgazdaságot vezettek Pleasant Hillben. Azonban felesége családjának is volt egy farmja Oregonban, odaköltöztek, és ott nevelték fel négy gyermeküket.

6. Mi volt az a két dolog, ami inspirálhatta leghíresebb regénye megírásában?

A veterán kórház és a pszichedelikus szerek használata inspirálta a Száll a kakukk fészkére című regénye megalkotásában. A műben a szexualitás is helyet kap, és többek között emiatt kavart nagy port az 1960-as években. Keseynek egyébként hatalmas vágya volt, hogy híres íróként tartsák számon, ami be is teljesült, könyvét máig a legjobb amerikai irodalmi alkotások között emlegetik.

7. Kesey és a birkózás? Miért is ne!

Birkózó volt, amikor az Oregoni Egyetemen tanult. 174 font volt a súlycsoportja, és majdnem bejutott egy olimpiai csapatba is. Végül súlyos vállsérülést szenvedett, ezért nem folytatta sportoló pályafutását.