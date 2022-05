A Pink Lady Food Photographer of the Year Awards díjnyertes képein szinte nem is hangsúlyosak az ételek, viszont elképesztő érzékkel mutatják be az életet, a szemmel talán fel sem fogható pillanatok szépségét és az emberi sorsokat. A fotókon láthatunk nyüzsgő piacot, éttermi színházat, halászfalut és beválogatták egy ételművész makettjét is.

A világ több mint hatvan országából több ezer pályamű érkezett, a legjobbakból pedig mi is összeállítottunk egy galériát, amelyet érdemes végigböngészni. Kattints a képre!

