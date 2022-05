Az elragadó hangú énekesnő-dalszerző, Tolvai Reni tudja, hogyan kell megújulni, és szerencsére bevállalós is annyira, hogy ezt közönségének is megmutassa dal formájában.

A „másHOL jársz" különböző elektronikus zenei irányzatokból táplálkozik, érzéki atmoszférája pedig nagyszerűen illeszkedik Reni vonzó karakteréhez. A merész előadótól jól megszokott látványt is kapunk, ugyanis Reni a klip erejéig egy dögös sci-fi hősnővé alakult át.

Tavaly nyár egyik legemlékezetesebb pontja volt, amikor Tolvai Reni kiadta az eredetileg spanyol nyelven írt, „Oh Te!" című Lotfi Begivel és Rácz Gergővel közös szerzeményét. Megtörve a kisebb alkotói csendet, Reni egy teljesen új zenei irányt vett:

„Új zenében szerettem volna kipróbálni magam, beleszerettem a trance, house, techno stílusokba, így azt érzem, most ez illik hozzám a legjobban. Rengeteg elektronikus buliba jártam, ahol bőven volt lehetőségem inspirálódni. Egy fiatal, hihetetlen ügyes, kecskeméti producerrel, ALPRITE-tal dolgoztam az új számon. Szívesen működök együtt olyan friss tehetségekkel, akikhez korábban nem volt szerencsém, de nagyra becsülöm a munkájukat" – meséli Reni új hipnotikus felvételéről.

A „másHOL jársz"-t a műfajhoz igazodva egy Mátrix-szerű, futurisztikus kisfilm társaságában nézhetjük és megcsodálhatjuk Reni nem hétköznapi külsőjét:

„Ahogy felvettük a demót, leültünk KissMarkkal ötletelni a videóklipen és szinte egyből a zöld lézer motívumát tűztük ki fő iránynak a hangzásból adódóan. Az egyik jelenethez Asztalos Kriszta készített nekem UV-zöld és fekete testfestést, ami 6-7 órát vett igénybe, a videóban, pedig szinte csak néhány másodpercben látható - de azt gondolom, megérte! A zöld haj az én ötletem volt, valahogy úgy éreztem, hogy jól passzol ez a frizura a Ferrari mellett" – árulta el Reni, aki profiként természetesen maga készítette el sminkjét.

Az újdonság két nyelven is elérhetővé válik, amelynek angol verziója „Love Got You" címmel egy hét múlva debütál.