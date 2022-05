Berlin felett az ég (1987)

„- Hé fiúk, nem a Columbo ez?

- Nem hiszem, annak sokkal ócskább a ballonja."

Peter Falk filmet forgat Berlinben, közben pedig megérzi azt, amit csak a médiumok, a színészek, és az égből érkezettek tudnak: egy angyal jelenlétét. Ha pedig már ott van körülötte láthatatlanul az a bizonyos angyal, elmagyarázza neki, miért is jó élni.

A John Malkovich-menet (1999)

Ebben a zseniálisan agyament szatírában egy irodaház hét és feledik emeletéről titkos járat vezet John Malkovich tudatába, így ennek révén bárki átélheti egy ideig, milyen is lehet szuperhíres filmsztárnak lenni. A film esendő főhősei ezt alaposan ki is használják, de idővel maga John Malkovich is megneszeli a dolgot.

JCVD (2008)

Mióta már az akciósztár szerepből kiöregedett, Jean-Claude Van Damme előszeretettel figurázza ki saját magát, és játszik el a kiöregedett akciósztár szerepével. A JCVD mozifilmben egy bankrablás túsza lesz saját magát alakítva, a 2017-es Jean-Claude Van Johnson című sorozatban pedig egy titkosügynököt alakít, aki egy Jean-Claude Van Damme nevű színész identitása mögé rejtőzve akciózik.

Bill Murray – Zombieland (2009)

Mi történik a híres színészekkel, ha beüt a zombiapokalipszis? Bill Murray például a villájában ragad, egész nap a Szellemirtók zenéjét hallgatja, és a forgatásokon ellesett sminkelési trükkökkel álcázza magát zombinak az életben maradás érdekében. Aztán megérkezik hozzá a Zombieland főszereplőinek kis csapata.

James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill, Emma Watson - Itt a vége (2013)

Óriási házibulit tartanak James Franco hollywoodi luxuspecójában, itt van mindenki, aki számít. A gond csak az, hogy épp a fergeteges buli közben tör ki a világvége, és aki egyáltalán életben marad, az James Franco hollywoodi luxuspecójában ragad. Ilyen körülmények között pedig már nem olyan jó fej minden sztár.

Dwayne Johnson – Családi bunyó (2019)

Egy pankrátorcsaládról szóló sportvígjátékban kézenfekvő döntésnek tűnik szerepeltetni Dwayne Johnsont, ha pedig ő a film egyik producere, akkor aztán pláne. Dwayne Johnsonban pedig van annyi önirónia, hogy ne egy kitalált karakter bőrébe bújva jelenjen meg, hanem saját maga egy fiktív változatával poénkodjon kicsit a showbusiness világán.

Nicolas Cage - A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya (2022)

A pénzszűkében levő Nicolas Cage kénytelen elfogadni egy megszállott rajongója 1 millió dolláros ajánlatát egy rendezvényen való részvételért cserébe. Közben viszont beszervezi őt a CIA is egy kapcsolódó küldetés erejéig, ebből pedig egy őrült vígjáték keveredik ki, ezernyi utalással Nicolas Cage korábbi filmjeire. A főszerepben: Nicolas Cage.