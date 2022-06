Hawaiin született

Noha mindenki úgy ismeri, mint a leghíresebb ausztrál színésznőt, de Nicole Kidman csak hároméves korától élt Ausztráliában. Hawaiin született, ahol ausztrál szülei épp tudományos ösztöndíjjal tartózkodtak, majd a család az Egyesült Államokba költözött az édesapja rákkutatói munkássága miatt. Innen tértek vissza Ausztráliába, ahol Kidman aztán felnőtt.

Az első szerepe egy birka volt

Élete első színészi alakítását egy karácsonyi iskolai előadásban nyújtotta, ahol egy bárányt játszott a színpadon, a feladata pedig a bégetés volt.

A középiskolát sem fejezte be

16 évesen a Bush Christmas című közönségkedvenc ausztrál karácsonyi film hozta meg számára az ismertséget, sztárrá pedig a Magyarországon is kultikus népszerűségnek örvendő tinifilm, a BMX banditák tette. Ezután otthagyta a középiskolát, mert már nem tudta összeegyeztetni a színészi karrierjét a tanulmányaival.

Speciális házassági fogadalmat kötött Tom Cruise-zal

A Mint a villám forgatásán jöttek össze Tom Cruise-zal, akivel aztán bő 10 éven át alkottak hollywoodi álompárt, továbbá két közös filmmel (Túl az óperencián, Tágra zárt szemek), és két örökbefogadott gyerekkel. A házassági fogadalmuknak része volt, hogy sosem töltenek távol egymástól két hétnél többet, ezt pedig be is tartották a sokszor a világ legtávolabbi pontjain hónapokon át zajló forgatásaik ellenére. Nicole Kidman ezt a fogadalmat a második házasságában tovább fokozta: az új-zélandi zenész, Keith Urban 2006 óta a férje (két közös gyerekkel), és vele már egy hétben állapodtak meg, amit később tovább csökkentettek három napra.

Az Oscar-díját anyukájánál tartja

Ötször jelölték Oscar-díjra (Moulin Rouge, Engedd el!, Oroszlán, Az órák, Az élet Ricardóéknál), és Az órákért el is nyerte. Az aranyszobrocskának pedig az édesanyja otthonában, a kandallón talált helyet.

Az utcán is hordta a filmes műorrát

Az órákban orrprotézist viselt Virginia Woolf írónő megformálása közben, ami szinte teljesen felismerhetetlenné tette az arcát. Ezt pedig kimondottan élvezte, és a forgatáson kívül is elkezdte hordani a műorrot, így cselezve ki a paparazzikat is, akik ekkoriban a válása miatt folyamatosan üldözték.

Tolószékben is ült

Az egyik leghíresebb szerepében sokszor kerekesszékben láthattad, de ezt te sem vetted észre.

A Moulin Rouge! egyik táncjelenetének felvételekor súlyosan megsérült, több bordája is eltörött. Két hétig leállt emiatt a forgatás, de még a folytatáskor sem tudott Kidman gond nélkül mozogni, ezért aztán sok jelenetét úgy vették fel, hogy csak deréktől felfelé látszott a képen, miközben valójában egy kerekesszékben ült. A sérülése miatt a következő filmje, a Pánikszoba főszerepét is vissza kellett mondania, amit végül Jodie Foster játszott el. De hogy Kidman se maradjon ki teljesen a filmből, ő adta a főhősnő exférje párjának hangját egy telefonbeszélgetésben.

Rekordot tart egy reklámgázsijával

A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült a Chanel No. 5 parfümmárkának forgatott reklámfilmjével, amiért 3,71 millió dolláros gázsit kapott, minden idők legnagyobbját:de évi 4 millió dollárt fizetett neki éveken át a Chanel azért is, hogy legyen a márka hivatalos arca.

Nem fogod napozni látni

Alabástromfehér bőre nem véletlenül az egyik védjegye, nagyon vigyáz is rá. Sosem teszi ki közvetlen napfénynek, ezért aztán napközben szinte csak kalapban, napszemüvegben és fényvédővel felvértezve mutatkozik a szabad ég alatt.

Megmentette a sztárkollégáját egy mérgező skorpiótól

Allergiás az eperre és lepkefóbiája van, miközben a kígyóktól és pókoktól például egyáltalán nem fél. Sőt, az Ausztrália forgatásán megmentette Hugh Jackmant egy mérgező skorpiótól, amikor az elkezdett felfelé mászni a sztár lábán. Kidman mozdulatlanságra szólította Jackmant, majd a kalapjával levarázsolta róla a skorpiót, amit ezután sem taposott el, hanem szabadon engedte a közeli fák alatt.



