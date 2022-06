Alfred Hitchcock még sötétebb oldala

A horror műfajának mestere nem csak a filmvászonra tudott hátborzongató történeteket kitalálni. A Madarak című kultfilm forgatásán a rendező Tippi Hedren megszállottjává vált, lényegében üldőzte őt a forgatások alatt. Elemezte a kézírását, és még a munkán kívül is kerített valakit, aki követte a színésznőt.

Önmagában már ez sem szerencsés, azonban a történet itt nem ért véget. Egy alkalommal Hitchcock bezárta Hedrent egy szobába, tele élő madarakkal, egészen addig, ameddig a színésznőt idegösszeomlás miatt kórházba nem szállították. Így a színésznő sikolyai a filmben már egészen más érzéseket váltanak ki belőlünk. Mindent a hiteles alakításért?

Több színésznőt is abortuszra kényszerítettek

Ava Gardner szerződésében kikötötték, hogy nem eshet teherbe, és ez akkor sem változott, amikor a színésznő feleségül ment Frank Sinatrához. Gardner tisztában volt azzal, hogy ha mégis anyává válna, az derékba törné a karrierjét, és nem kapna fizetést. Akkoriban Sinatra sem volt fényes helyzetben, így ki tudja, mi lett volna velük, ha mégis családot alapítanak.

Később, amikor mégis teherbe esett, az MGM stúdió Londonba küldte, ahol abortuszon esett át. A helyzetet végtelenül diszkréten oldották meg, de annyira, hogy még Sinatra sem tudott a történtekről.

De nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Lana Turner 17 éves volt, amikor bekerült az álomgyárba. A közönség imádta, de főleg a férfiak, Lana pedig nyolcszor ment férjhez. Egyszer azonban megtörtént a baj: a színésznő teherbe esett, a stúdiót pedig ez egyáltalán nem hatotta meg.

Ekkor éppen Hawaii-on volt, hogy reklámozza egyik filmjét, így a stúdió odaküldte a saját magánorvosát, hogy elvégezze az abortuszt a szállodai szobában. Már önmagában ez is rettenetesen hangzik, de ezt még megfejelték azzal, hogy a színésznő anyjának kellett befognia a színésznő száját a műtét közben, hogy ne lehessen hallani, ahogy sikít. Érzéstelenítőt egyáltalán nem használtak, majd a műtét számláját levonták a színésznő fizetéséből.

A szépségért meg kell szenvedni

Ez a mondás nem újkeletű. Már Hollywood aranykorában is végeztek plasztikai műtéteket, csak természetesen teljesen más technológia állt rendelkezésükre, min manapság. Joan Crawford színésznőnek például több hátsó fogát is kihúzták, hogy arccsontját jobban kiemeljék. Állítólag Marlene Dietrich is átesett ugyanilyen beavatkozáson, neki a felső őrlőfogait távolították el.

Sean Connery titka

Sean Connery minden idők leglegendásabb, legikonikusabb James Bondja, ez nem is kérdés. Azonban az utóbbi években felütötte a fejét egy igencsak meglepő pletyka. Állítólag Sean Connery az 1962-es Dr. No című filmtől kezdve minden további James Bond filmben kénytelen volt eltakarni ritkuló haját. A kosztümösök és sminkesek pedig olyan jó munkát végeztek, hogy ez soha senkinek nem tűnt fel több mint fél évszázadon keresztül.