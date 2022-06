Egy kis észak-afrikai népcsoporthoz köti a származása

A felmenői a korábbi gyarmat Algériából emigráltak Franciaországba, annak is egy északi, berber nyelvet használó és kabil népcsoport lakta régiójából. Zidane már Marseille-ben született, és a kikötőváros bűnözésről híres negyedében nőtt fel szegény, de tisztes család sarjaként.

Profi karrierje első heteit takarítással töltötte

Elsőként a Cannes focicsapata kínált neki felnőtt profi szerződést. Amikor azonban odaszerződött, rögtön büntetésbe került, mivel egy meccsen megütötte az ellenfelét, amikor az felemlegette a gettóbeli gyökereit.

Jó ideig ő volt a világ legdrágább játékosa

2001-ben a Real Madrid világrekordot jelentő 77,5 millió eurós összegért szerződtette a Juventustól. Ezután nyolc éven keresztül ő volt a világ legdrágább játékosa, csak Cristiano Ronaldo tudta megdönteni a csúcsát.

Megkapta a létező legnagyobb francia kitüntetést

Két világbajnoki döntőben is játszott, mindkettőben emlékezeteset alakítva. Az elsőt 1998-ban odahaza nyerte meg a francia válogatott története során először, Zidane vezérletével és két góljával. A győzelem után nemzeti hősként ünnepelték, és megkapta a híres Becsületrendet is.

Élete utolsó meccsén csúfosan leszerepelt

A 2006-os világbajnoki döntő jelentette a játékosi pályafutása utolsó meccsét. Ezen a mérkőzésen is gólt szerzett, ezzel pedig egyike azon négy focistának, akik két vb-döntőben is betaláltak. A meccs hosszabbításában azonban egy szóváltást követően lefejelte az olasz Marco Materazzit, amiért kiállították, Franciaország elvesztette a döntőt, ő pedig romba döntötte a példakép imidzsét. Azt máig nem tudni, pontosan mivel húzta fel ennyire őt Materazzi, de állítólag a nőrokonaira tett megjegyzést. Zidane azóta megbánta a tettét, de sosem kérne érte bocsánatot.

Edzőként is rekordokat döntött

Nemcsak játékosként nyert meg gyakorlatilag mindent, amit lehet (Eb, vb, Bajnokok Ligája, Aranylabda, spanyol és olasz bajnoki cím), de edzőként is páratlanul sikeres. A Real Madrid kispadján ülve a karrierje első három évében sorozatban megnyerte a Bajnokok Ligáját, amely sorozatban korábban még címvédés sem fordult elő sosem.

Filmekben is láthattad

A Góóól! című 2005-ös filmben saját magát alakítva ugrott be egy jelenete erejéig, a 2008-as Asterix az Olimpián esetében pedig az óegyiptomi Numerodixot játszotta, aki nemcsak bemutatta a focitudományát, de a csajozásban is segített balfácán unokatestvérének.

Slágerlistás dalt is írtak róla

Az ausztrál funk banda Vaudeville Smash, a neves sportkommentátor Les Murray-vel készített egy Zinedine Zidane című számot, amiben minden más focistánál nagyobbként ünnepelték őt. A 2014-es világbajnokságra időzített dal a slágerlistákra is felkerült, nem kis részben az ötletes videoklipjének is köszönhetően.

17 évesen jött össze a feleségével

Még a Cannesban, 17 évesen ismerkedett össze Véronique Fernandez-Lentiscóval, aki azóta is a párja, 1994 óta pedig a felesége is. Négy fiuk született, aki (egyelőre) alacsonyabb szinteken ugyan, de mind követték az édesapjukat a profi focista karrierben.

Néhány hete lett nagypapa

Májusban érkezett meg az első unokájaEnzo fia révén, amiről a közösségi médiában sem haboztak hírt adni. Az 50 éves nagypapa a sok fiú után most egy kislánynak örülhet.

.