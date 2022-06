A legendás zenész és ötszörös Oscar-díjas zeneszerző, aki többek között a Cápa (1976), a Csillagok háborúja (1977) és az E.T., a földönkívüli (1982) filmzenéit komponálta, az AP hírügynökségnek beszélt arról, hogy jelenleg az Indiana Jones 5. filmzenéjén dolgozik. Mint mondta, a film főszereplője, Harrison Ford, aki fiatalabb nála, tudomása szerint bejelentette, hogy ez lesz az utolsó filmje. "Szóval arra gondoltam: Ha Harrison meglépi ezt, akkor talán én is" - idézte a nyilatkozatot csütörtökön a Variety.com.

Williams magyarázatként hozzáfűzte: ennyi idősen már túl hosszú elkötelezettséget jelent számára egy féléves munka, amit az ilyen nagyszabású filmek megkövetelnek. Azt ugyanakkor leszögezte: nem hagy fel a munkával, a zenének és a koncertezésnek szeretné szentelni az idejét. Williams legutóbb a Star Wars-univerzumhoz visszatérve a Disney + Obi-Wan Kenobi című sorozatához komponált zenét. Emellett megjelent az A Gathering of Friends című albuma is, amelyen a csellista Yo-Yo Ma és a New York-i Filharmonikusok működtek közre.



A James Mangold rendezésében forgatott Indiana Jones 5. című kalandfilmet 2023 nyarán mutatják be a mozik.