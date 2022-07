Anton Yelchin

A színész nagyon fiatalon, 27 éves korában hunyt el 2016-ban, egy tragikus balesetben. Saját kocsifelhajtóján találták meg holtan, saját autója végzett vele: egy postaláda és egy biztonsági kerítés közé szorította. A vizsgálatok szerint a színész nem halt meg azonnal, a halál beálltáig fulladozott. Anton Yelchin szülei pert indítottak az autó gyártójával szemben, ez a modell ugyans aközött az 1,1 millió jármű között volt, amit visszahívtak, ugyanis több autó is váratlanul gurult el, súlyos balesetet okozva. Yelchin szülei, Viktor és Irina Yelchin 2018-ban bizalmas megegyezésre jutottak a gyártóval. A fiatal színész egyik legismertebb alakítását Star Trek-reboot-sorozatban nyújtotta Pavel Chekovként.

Jonathan Brandis

A színész 27 évesen vesztette életét, saját házában akasztotta fel magát 2003. november 12-én. Halálával kapcsolatban a rendőrség közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a hatóságokat a színész egyik barátja riasztotta 2003. november 11-én, körülbelül 23:40-kor; bejelentette, hogy Jonathan öngyilkosságot kísérelt meg. A mentősök kórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét. Brandist a kórházi személyzet 2003. november 12-én, körülbelül 14 óra 45 perckor halottnak nyilvánította. A színész édesapja később nyilatkozott fiáról, elmondta, hogy Jonathan nagyon okos, nagyon udvarias ember volt, akivel könnyű volt kijönni. Hozzátette, hogy fia valószínűleg bipoláris betegségben szenvedett, a mániákus depresszió jeleit mutatta. A színész karrierje gyerekként kezdődött, olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Gyilkos sorok, a Ki a főnök? és a Bír-lak. Első komolyabb filmszerepét 14 évesen kapta: Bastian Balthazar Buxot alakította a Végtelen történet 2-ben, valamint az Az című regényből készült filmben is játszott.

Brad Renfro

A színész 2008. január 15-én, 25 évesen vesztette életét heriontúladagolás következtében. Barátja reggel 9 órakor hívta menőket, a halottkém délben állapította meg a halál beálltát. Brad Renfrónak korábban is voltak drogproblémái. 1998. június 3-án letartóztatták kábítószer birtoklása miatt. 2005-ben a színészt ismét elfogták, akkor be is vallotta a nyomozóknak, hogy heroint és metadont fogyasztott. Az a veszély fenyegette, hogy börtönbe kerül, mivel megsértette a próbaidőszakot. A színészt szülővárosában, a tennessee-i Knoxville-ben helyezték örök nyugalomra. Brad Renfrót Az ügyfél című filmben ismerhették meg az emberek, de szerepelt Stephen King: Az eminens című drámájában is.

Selena Quintanilla Pérez

Selena Quintanilla Pérez, közismertebb nevén Selena Grammy-díjas mexikói-amerikai származású texasi énekesnő volt. 1995. március 31-én, nem sokkal a 24. születésnapja előtt lett gyilkosság áldozata egy szállodában. Rajongói klubjának elnöke lőtte hátba, miután az énekesnő rájött, hogy a nő, akire rábízta néhány butikja vezetését, meglopja őt. A Corpus Christiben lévő szállodában az adósságok rendezése miatt találkoztak, de a beszélgetés elvadult, majd Yolanda Saldívar fegyvert rántott, és lelőtte az énekesnőt. Yolanda Saldívart harminc évig tartó szabadságvesztésre ítélték, legkorábban 2025-ben szabadulhat. 1997-ben az énekesnő életéről film készült Dalok szárnyán címmel, Jennifer Lopez főszereplésével.

Aaliyah

A többszörös Grammy-díjra jelölt amerikai énekesnő és színésznő 22 évesen vesztette életét egy kisrepülőgép-balesetben a Bahamákon. A vizsgálat során kiderült, hogy a pilóta szervezetében kokain és alkohol nyomaira bukkantak, ezen kívül a gép túlsúllyal szállt fel, valamint egy utassal többet szállított, mint amennyit lehetett volna. A felszállás után nem sokkal irányíthatatlanná vált és a földbe csapódott; a balesetet senki nem élete túl. Az énekesnőn kívül még heten haltak meg.