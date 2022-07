Az apja a miniszterelnöknek adott tanácsokat

A kanadai Ottawában született 1952. július 1-én egy titkárnő és egy építőmérnök gyermekeként. Az édesapja egy ideig a kanadai miniszterelnök tanácsadójaként is tevékenykedett – aki akkoriban épp a jelenlegi miniszterelnök apja, Pierre Trudeau volt.

Asperger-szindrómával diagnosztizálták

Sőt, nem csak azzal, de Tourette-szindrómával is, még gyerekkorában. Az ezekből következő viselkedési zavarai miatt több iskolából is eltanácsolták. Mire azonban betöltötte a 14 éves kort, a tünetei nagyrészt maguktól megszűntek.

Különböző színűek a szemei

Az egyik szeme kék, a másik zöld, és nem ez az egyetlen szokatlan testi tulajdonsága. A lábujjai közül ugyanis több össze van egymással nőve.

Levélválogatóként dolgozott

Az egyetemen kriminológiát és szociológiát hallgatott, de még a diploma előtt otthagyta a tanulmányait, hogy standup-komikusként próbálkozzon befutni. Közben a kanadai állami postánál dolgozott levélválogatóként.

Többször is találkozott földönkívüliekkel

Óriási ufórajongó, és saját bevallása szerint négyszer is látott már földönkívülieket. Ilyenkor nagy légi járművekre lett figyelmes, és hiszi, hogy az idegenek járműveit látta. Nem is érti, hogy ezeket a látogatásokat miért tagadják a hatóságok, mivel szerinte nagyon sokszor jönnek-mennek a Földön az idegenek.

A blues a zenéje

Karrierje egyik legnagyobb sikerét a Blues Brothers jelentette, amit nemcsak főszereplőként, de íróként is jegyzett. A magánéletében is ezt a fajta zenét kedveli, sőt egy időben blues tematikájú rádióműsort is vezetett.

Ha nem színész lenne, rendőrként dolgozna

Az egyik nagyapja rendőr volt, és ő is odavan a rendőri szakmáért. Helyettes seriffként hivatalos minőségben is köze van a rendvédelmi szervekhez, de gyűjti a rendőrmotorokat és a rendőrjelvényeket is.

A születésnapján mindig közösségi munkát végez

Július elseje persze nem csak az ő születésnapja, hanem Kanada nemzeti ünnepe is, és ilyenkor Aykroyd azzal ünnepel, hogy valamilyen kiválasztott civil szervezetnél önkéntes közösségi munkával segíti a társadalmat.

Az alkoholba szeret fektetni

Van egy saját borászata, és övé a Patron tequilamárka forgalmazási joga is egész Kanada területére. De a Crystal Head nevű vodka mögött is ő áll, amit koponyaformájú üvegből szolgálnak fel.

Épp most ért véget a házassága, de nem válik el

Néhány hete robbant a hír, hogy Aykroyd és a felesége, Donna Dixon 39 évnyi házasság után külön utakon folytatják tovább. A közleményük szerint a szakítás ellenére továbbra is házastársak, társszülők, munkatársak és üzleti partnerek maradnak, békében és barátságban válnak el az útjaik.