Csecsemőkorában meg kellett műteni.

A hasfalának jobb oldalán máig látszik egy kisbabakori műtétjének a sebhelye. A gyakori hányást okozó csecsemőkori gyomorkimenet-szűkület nevű betegségben szenvedett, amit sebészeti úton kellett megoldani.

A sulirádióban indult a komikus-karrierje.

Diákkorában még sokkal jobban érdekelte a sport, a 191 centis magasságát több sportágban is kamatoztatta, és egyáltalán nem számított olyan „osztály bohóca" típusú karakternek, mint oly sok későbbi komikus és színész. Az ezirányú képességeit azonban egy vonatkozásban már megcsillantotta: a sulirádióban a napi híreket különféle elváltoztatott hangokon olvasta be.

Sportriporternek készült.

A Dél-kaliforniai Egyetemen sport és média szakon tanult, sportriporternek készülve. A diplomázása után az NBC csatorna sportadójához is bekerült gyakornoknak, de gyorsan rájött, hogy máshoz nagyobb érzéke van, amikor élő adásban elkezdett rögtönözni, és poénokat hozzáadni a megírt szövegéhez. A sportért viszont azóta is rajong: a Celtic és a Chelsea futballcsapatok szurkolója – a tévériporteri hajlamait pedig a Ron Burgundy-filmekben élhette ki.

Senki sem kapott olyan kiváltságokat a világ leghíresebb komédiashow-jában, mint ő.

A karrierje a Saturday Night Live című tévéshowban indult be igazán, amely csapatának 1995 és 2002 között volt a tagja. Az ott töltött ideje végére már rekordösszeget jelentő, 350 ezer dolláros gázsival próbálták meg maradásra bírni a producerek az egyre inkább a mozifilmek felé kacsingató Ferrellt. Amikor pedig végül otthagyta a műsort, a kamerák előtt búcsúztatta el a stáb, ami korábban soha nem fordult elő.

Tagja a leghíresebb hollywoodi haveri körnek.

Oszlopos tagja a híres „Frat Pack" társaságnak, ami a Sulihuligánok című filmből kapta a nevét, és amibe tartozó hollywoodi színészek nemcsak közeli barátok, de rendszeresen szerepelnek is egymás filmjeiben. Ferrell mellett a csapatba tartozik többek között Vince Vaughn, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Jack Black és Steve Carell is.

A házassága Svédországhoz köti.

Egy színészeti kurzuson ismerkedett meg Viveca Paulinnal 1994-ben, aki azóta a párja, 2000 óta pedig a felesége és három gyermekének anyja is. A felesége svéd nemzetiségű, a gyerekeiknek is svéd keresztneveket adtak; minden évben részt vesznek Svédországban a hagyományos Midsommar ünnepen, és Ferrell alapszinten még svédül is megtanult.

A fiához kapcsolódik a kedvenc filmje.

A saját filmjei közül a kedvence az amúgy nem túl emlékezetes Papák a partvonalon, mert ennek forgatása közben született meg az első gyermeke. Ezért aztán akárhányszor meglátja a filmet, mindig a fia jut eszébe róla.

Maratonokat fut.

A sportszeretet a hobbija vonatkozásában is megmaradt a számára, ugyanis imád futni, közben pedig komoly távokat is teljesít. A felesége társaságában több híres maratonon is elindultak, és az amatőrök között szép teljesítménynek számító időkkel teljesítették is.

Mostanában elbúcsúzott a komédiázástól.

Legutóbb egy kimondottan szomorú szerepben láthatták őt a névők: Az agyturkász a szomszédból című sorozatban egy pszichológusa által kihasznált pácienst alakított. Legközelebb pedig dalolni fog: A karácsonyi ének klasszikus történetének musicalfeldolgozása még idén érkezik Spirited címmel, benne pedig Ferrell a karácsony egyik szellemét játssza.