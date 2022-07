A világ számtalan nagy dance slágerének kölcsönözte hangját, és pénteken az EFOTT nagyszínpadát is felrobbantotta John Newman, a brit énekes. Love Me Again, Blame, Feel The Love – a Velencei-tó partján sem maradhattak el a legnépszerűbb számok.

A BT Koncert Arénába is jutott nemzetközi sztár péntek estére: a koszovói-albán DJ, Regard Ride it című dalával számos slágerlistát és fesztivált hódított meg, és immár az EFOTT sem kivétel. Király Viktor, az Irie Maffia és a Follow the Flow is hozzájárult a felejthetetlen estéhez a fesztivál látogatói számára, akik továbbra is rekordszámban buliznak a sukorói szabadstrandon.

Világsztárokból pedig a szombati zárónapon sem lesz hiány az egyetemi hallgatók kedvenc nyári fesztiválján. A nagyszínpadot az amerikai-szenegáli hip-hop és R&B előadó, Akon forrósítja fel, akinek a nevéhez olyan sikerek fűződnek, mint a Locked Up, a Lonely, a Smack That vagy az I Wanna Love You. Akon több millió lemezt adott el világszerte, ötször jelölték Grammy díjra és az első szóló előadó a világon, aki egyszerre foglalta el a Billboard Hot 100 első és második helyét.

Az elektronikus zene kedvelői legalább ennyire várják Riton fellépését is, hogy a sukorói éjszakába harsoghassák a Friday világszerte ismert sorait: „It's Friday again, then Saturday, Sunday (what?)" A magyar sztárok közül többek között a Margaret Island, Azahriah, az Anna and The Barbies, a Blahalouisiana és a Halott Pénz gondoskodik a felejthetetlen estéről.

„Az utolsó napon, szombaton is két kültéri színpadot, két arénát, számtalan zenei színpadot, család- és hallgatócentrikus programokat, valamint rengeteg meglepetést kínál látogatóinak az EFOTT. Eddig az időjárás nagyon kegyes velünk, és úgy tűnik, hogy ma is tökéletes fesztiválidő lesz. Tegnap az esti órákban erősödött meg a szélmozgás, ami az egyik nagyszínpadi koncert pirotechnikai showelemét szerencsétlen módon befújta a nádasba, így egy kisebb tűz okozott izgalmat, de a tűzoltók perceken belül eloltották és kezelték a helyzetet" – tájékoztat Budai Marcell, az esemény sajtófőnöke.

Hozzáteszi: aki pedig öregdiákként korábbi egyetemi barátaival szeretne ünnepelni, azt az Alumni Fiktív Music Stage-en színvonalas jazz, blues, funk, hip-hop, latin, reggaeton és soul koncertek, valamint bor- és koktélkülönlegességek és különleges gasztronómiai élmények várják.