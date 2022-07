Egészséges erotika (1985)

Amikor a szocialista diktatúra odáig puhult, hogy az állampárt már azt is elnézte, ha egy filmben a rendszert kifigurázzák, akkor Tímár Péter ezt zseniálisan groteszk humorral rögtön meg is tette. Az Egészséges erotika ládagyárában tűzvédelmi okokból a női öltözőbe szerelik fel az új biztonsági kamerákat, hiszen ahol korrupt a rendszer, ott korrupt még az erotika is.

Shop-stop (1994)

Kevin Smith aprópénzből, a haverjaival forgatta le a kisboltban güriző (meg persze a bolt előtti parkolóban füvet áruló) fiatalokról szóló filmjét, amiből igazi kultikus darab lett. Olyannyira, hogy egy egész Jay és Néma Bob-univerzum nőtt ki belőle, és épp bemutatás előtt áll már a Shop-stop 3. is!

Hivatali patkányok (1999)

Munkahelyeken játszódó, az ottani karaktereket és konfliktusokat középpontba helyező vígjátékok korábban is léteztek már, de a Hivatali patkányok teremtette meg a „munkahelyi komédia" alműfaját, és hatott rengeteg későbbi filmre és sorozatra a listánkban szereplők közül is. Az értelmetlenül őrjítő irodai munka viszontagságai elől a történet főhőse a teljes nemtörődömség állapotába menekül, ez pedig váratlanul sikeresnek bizonyul.

The Office (2005-2013)

Ami a Hivatali patkányok a mozifilmek terén, az az Office a sorozatok között: a munkahelyi komédiák alapvetése. A brit változat Ricky Gervais-zel az eredeti, de az amerikai feldolgozás Steve Carell-lel lett igazán világhírű a maga kényelmetlen humorával és áldokumentarista, kamerába nézős stílusával.

Kockafejek (2006-2013)

Létezhet unalmasabb, lehangolóbb munkahely, mint egy nagy cég alagsorba száműzött informatikai részlege? Ebben a brit sorozatban az derül ki, hogy kevés szórakoztatóbb helyszín létezik a világon, amíg ilyen figurák mozognak ott, és ilyen poénok potyognak folyamatosan – többek között a munkahely és az IT-sek rovására.

Az ördög Pradát visel (2006)

A munkahely egy pokol, ha a főnököd maga a sátán, és épp ez a felállás látszik beteljesülni ebben a filmben Anne Hathaway számára, amikor „rút kiskacsaként" bekerül egy menő divatlaphoz. Persze jól tudjuk, hogy a rút kiskacsák sosem maradnak azok, és talán még az ördög szíve is meglágyítható.

A hónap dolgozója (2022)

Június 21-től látható a hazai mozikban ez a francia vígjáték, melynek főhőse világéletében semmittevő állami bürokrata szeretett volna lenni, és végtelenül elégedett azzal, hogy ez sikerült is neki. Amikor azonban az államigazgatásban leépítés következik, őt a szerződése szerint nem rúghatják ki, ezért aztán folyamatos ide-oda helyezgetésekkel próbálják felmondásra bírni. Számtalan munkahely és számtalan vígjátéki helyzet egy filmben!