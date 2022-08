Félig spanyol, diszkós go-go táncoként is dolgozott, majdnem belehalt a bulimiába, és gyerekkönyvek írójaként is sikeres. 50. születésnapját ünnepli az egykori Ginger Spice, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Félig spanyol származású.

Geraldine Estelle Halliwell néven született az angliai Watfordban. Az édesanyja spanyol, az édesapja félig angol, félig svéd. Az anyai nagyszülei úgy ismerkedtek meg, hogy a nagymamája börtönőr volt, a nagypapája pedig rab. Az apai nagyszülei esetében egy angol hölgy és egy svéd tengerész rövidéletű románcából született gyermek.

Gyerekként nem ünnepelhette a karácsonyt.

Az édesanyja csatlakozott a Jehova tanúi egyházhoz, amelynek tagjai nem ünneplik a karácsonyt, mivel nem tartják azt igazi bibliai hagyománynak. Emiatt a kis Gerinek is kimaradt gyerekkorában az otthoni karácsonyozás öröme.

Török tévéműsorban hostesskedett.

Mielőtt befutott volna popsztárként, sokféle munkakörben dolgozott. Egy török tévés kvízműsorban például a hostessi teendőket látta el, egy mallorcai diszkóban pedig go-go táncosnőként keresett pénzt. A vetkőzés később sem állt távol tőle: már ismert énekesnőként ruhátlanul pózolt a Playboy és a Penthouse számára is.

Ő minden idők egyik legsikeresebb énekesnője.

Számos rekordot tart. A Spice Girls a maga több mint 100 millió világszerte eladott lemezével minden idők legsikeresebb női együttese. De az is egyedülálló, hogy Halliwellnek 11 dala is első helyen állt az angol slágerlistán (ebből 7 a Spice Girls tagjaként, 4 szólóban).

A leghíresebb ruhája sokmilliót hozott a beteg gyerekeknek.

Az 1997-es Brit Awards díjátadón viselt egy olyan miniruhát, amin az Egyesült Királyság zászlójának mintája látható, és ami kultikus darabbá vált. A ruhát aztán 1999-ben elárvereztette, a befolyt (mai árfolyamon körülbelül 50 millió forintnyi) összeget rákbeteg gyerekekkel foglalkozó jótékonyság alapítványnak ajánlotta fel.

Majdnem belehalt a bulimiába.

Egy 2010-es interjújában tárta a nyilvánosság elé, hogy egy évtizeddel korábban olyan súlyos étkezési zavarokkal küzdött, amik már az életét fenyegették. Az anorexia és a bulimia miatt 44 kilósra fogyott le, és 2002-ben már orvosi segítséget kellett kérnie, hogy ne tegye teljesen tönkre a szervezetét.

Párducot tetováltatott magára.

Két tetoválással is rendelkezik, de mindegyiket csak tükörből láthatja magán. Az egyik egy párducot ábrázol, és hátul a csípője felett található. A másik egy csillag a lapockái között.

Forma 1-fejes a férje.

33 éves korában született meg az első gyermeke az akkori párjától, Sacha Gervasi forgatókönyvírótól. 44 éves korában pedig a második Christian Hornertől, aki a Red Bull Forma 1-es csapatának vezetője, és akivel 2015 óta házasságban is élnek.

Íróként is sikeres.

Két önéletrajzi kötetet is kiadott, amelyek közül az If Only címűt az édesapja emlékének ajánlotta. Emellett gyerekkönyvszerzőként is sikeres, egy egész sorozatot írt a saját magáról mintázott, Ugenia nevű kislány kalandjairól, aminek már az első kötetéből 5 hónap alatt több mint 250 ezer példány fogyott el.