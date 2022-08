James Bond-filmek (1962- )

A mozivászon legnevesebb kártyajátékosa minden bizonnyal James Bond, aki ugyan csak mintegy mellékesen, a küldetései folyományaként látogat el a kaszinókba, mégis szinte mindegyik filmjében megteszi ezt. Így kártyázott Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan és Daniel Craig is, a 007-es kalandjaiban pedig nemegyszer központi szerepet is játszottak életre-halálra zajló pókerpartik, mint például a Casino Royale esetében.

És megint dühbe jövünk (1978)

Nincs idegesítőbb egy kártyapartin, mint a folyamatosan izgő-mozgó, dumáló, a többieket kizökkentő partner. Terence Hill többek között almaevéssel kergeti őrületbe gengszter kártyapartnereit ebben a közönségkedvenc vígjátékban – meg persze azzal, hogy nem rest elnyerni a pénzüket is. A rosszfiúkat persze nem úgy ismerjük, hogy az ilyesmit csak úgy elismernék, így aztán jöhet a kötelező bunyó.

Esőember (1988)

A kaszinók legendáriumának egyik állandó eleme a „kártyaszámolás", mely legenda sokat köszönhet az Esőember híres jeleneteinek. Ebben az autistát játszó Dustin Hoffman különleges képessége, hogy akár hat pakli lapjait is a fejében tudja tartani, így nagy eséllyel jósolja meg, mivel érdemes kockáztatni.

Pókerarcok (1998)

A pókerezés egyik alapfilmjében Matt Damon egy barátja bajba kerülése miatt vesz újra kártyát a kezébe, és a jó útra térést ismét füstös bűnbarlangokra cseréli fel. Ebben viszont legendásan jó, így egészen (élet)veszélyes manővereket is megenged magának.

21 – Las Vegas ostroma (2008)

Ismét kártyaszámolás, de azúttal tudományos alapon: a Kevin Spacey alakította egyetemi professzor a tanítványaiból verbuvál csapatot, hogy a matektudásukat ne csak elméleti problémák megoldására, de némi pénzkeresetre is használják. Az elméleti világ elhagyása viszont nagyon is gyakorlati problémákat is hoz magával.

Elit játszma (2017)

A hollywoodi hírességek nemcsak a filmvásznon, de a magánéletben is szeretnek kártyázni, méghozzá akár nagy összegekben is, ez viszont ilyen esetben illegálisnak számít. Ilyenkor lépnek színre a magán pókerpartik szervezői, mint az a Molly Bloom, aki olimpikon síelőből lett Los Angeles kártyakirálynője, majd idővel a maffia és az FBI célpontja is. A sztoriját megírta könyvben, a könyvből pedig Aaron Sorkin rendezett emlékezetes filmet Jessica Chastain jutalomjátékával.

Svindler (2022)

Augusztus 11-től vetítik a hazai mozik a forgatókönyvíróként többek között a Taxisofőrt és a Krisztus utolsó megkísértését, rendezőként pedig legutóbb az emlékezetes A hitehagyottat jegyző Paul Schrader új filmjét, amiben a kártya világában való elmerülés a tőle megszokott módon sötét színezetet kap. A főszereplő Oscar Isaac háborús veteránként menekül a múltja elől, és kísérti a szerencséjét a kártyaasztalok mellett, a nyeremény mellett a megváltásban is reménykedve.