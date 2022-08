Roppant előkelő családból származik, a nővérét két szakmában is túlszárnyalta, dobolással relaxál, és magyarul is elolvashatod a regényét. 30. születésnapját ünnepli a szupermodellből lett filmcsillag, Cara Delevingne, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Most megtudhatod, hogy kell ejteni a nevét.

A roppant ritka és többszörös mássalhangzótorlódást tartalmazó vezetéknevének kiejtésével általában bajban vannak azok, akik először találkoznak vele, és még a médiában is többféle változat hallható időnként. A helyes verzió maga az érintett szerint nem más, mint a 'dela-vín'.

Roppant előkelő családból származik.

30 évvel ezelőtt Londonban egy ízig-vérig a felső tízezerbe tartozó családba született, a keresztanyja egyenesen a világsztár filmcsillag Joan Collins. A felmenői között számos híres közéleti személyiség, sajtómágnás, arisztokrata és államférfi található, többek között londoni polgármester és Írországért felelős államminiszter is.

Az anyja drogfüggősége őt is mélybe vitte.

Az előkelő család nem jelentett számára boldog gyerekkort is. Az anyja drogfüggőséggel küzdött, az iskolában pedig a diszpraxiája (mozgáskoordinációs zavar, amitől valaki sete-sutának tűnik) érezte magát folyton kívülállónak. 15 évesen olyan súlyos depressziós időszakot élt át, hogy szerinte nem élte volna túl, ha nem egyezik bele a gyógyszeres kezelésbe.

Túlszárnyalta a nővérét két fronton is.

Az akkor már modellkedő nővére, Poppy Delevingne hatására és segítségével került be a divatszakmába, de gyorsan híresebbé vált nála, és néhány éven belül már a legnagyobb márkák arca és a kifutók világsztárja lett belőle. A színészkedésbe viszont ő vágott bele hamarabb, és Poppy követte őt, de a nővére egyelőre csak kisebb szerepekig jutott.

Nemcsak viseli, de tervezi is a divatot.

Miután szupermodellként már híres lett, a kifutókon való mászkálást nem érezte túl nagy kihívásnak, pláne a kreatív énje számára. Ezért fordult inkább a színészkedés felé is, és ezért kezdett el tervezni is olyan nagy divatmárkák számára kollekciókat, mint a DKNY és a Mulberry.

Nála is bepróbálkozott a szexuális zaklató filmproducer.

A #MeToo-botrányba belebukó filmproducer, Harvey Weinstein őt is zaklatni próbálta kéretlen szexuális közeledéssel, és egy hármasba is megpróbálta berángatni egy filmszerepért cserébe. Delevingne nemet mondott, és ugyan így is megkapta a szerepet, de utólag megbánta, hogy elvállalta azt, mivel olyan undorító élmény kapcsolódott hozzá.

Szokatlan módon relaxál.

Kiválóan játszik több hangszeren is, beleértve a saját száját is, ugyanis elsőrangúan beatboxol. Amikor pedig pihenésre és nyugalomra vágyik, akkor elkezd dobolni, és ettől teljesen ki tud kapcsolni.

A regényét is elolvashatod.

Magyarul is megjelent a Mirror, mirror című regénye, amit Rowan Coleman íróval közösen jegyez, és ami nagyrészben a saját tinédzserkori élményein alapul. A címbeli Mirror, mirror egy zenekar neve, amit a történet kamasz főszereplői együtt alapítanak.

Nem számítanak neki a nemek.

Az elmúlt évek során meghatározta magát már biszexuálisként, pánszexuálisként és genderfluidként is. Saját bevallása szerint nem igazán számítanak neki a nemek, évekig élt párkapcsolatban St. Vincent amerikai zenésszel, a legutóbbi hosszabb távú romantikus partnere pedig Ashley Benson színésznő volt.

Príma krimisorozatban láthatod éppen.

Éppen ezekben a hetekben fut a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) című humorosan izgalmas krimisorozat második évadja, amiben Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez mellett látható, sőt, az utóbbival szerelmi kalandokba is bonyolódik.