Kevin Costner – 7 gyerek

Nem véletlenül alakít oly szívesen családapákat, sőt dinasztiákat vezető patriarchákat Kevin Costner (lásd csak az utóbbi évekből A vér földjén című filmet és a Yellowstone sorozatot), hisz a magánéletben is a nagy famíliára esküszik. Még egyetemista korában vette el az iskolában megismert első feleségét, Cindy Silviát, akitől aztán 16 évnyi házasság alatt 3 gyermeke született: Joe, Lily és Annie. 1996-ban az akkori barátnőjével, Bridget Rooney-val örülhettek Liam világra jöttének, a 2004 óta tartó második házasságából Christine Baumgartnerrel pedig újra három gyerek született: Cayden, Hayes és Grace.

Angelina Jolie és Brad Pitt – 6 gyerek

Az egykori sztárpár az utóbbi időben leginkább a szakításuk csúnya részletei és utóélete miatt került be a hírekbe, a történetnek azonban fontos része az a hat gyerek is, akiknek közösen a szüleik. Angelina Jolie még 2002-ben fogadta örökbe Maddoxot Kambodzsából, majd 2005-ben Zaharát Etiópiából, akiket aztán Jolie párjává válva Brad Pitt szintén a nevére vett. 2007-ben már együtt fogadták örökbe Paxot Vietnámból, és jöttek a közösen összehozott gyerekek is: Shiloh 2006-ban, az ikerpár, Knox és Vivienne pedig 2008-ban született. A 6 Jolie-Pitt gyereket jelenleg Angelina Jolie neveli, Brad Pitt pedig részleges felügyeleti joggal rendelkezik a kiskorúak esetében.

Eddie Murphy – 10 gyerek

Hollywood egyik legnagyobb nőcsábászának számít Eddie Murphy, aki házas csak egyszer volt, de eddig tíz gyereke született öt különböző nőtől. A legidősebb gyereke, Eric már 33 éves, a második, Christian pedig 32 – ők Murphy egy-egy akkori barátnőjétől születtek. Az említett házasságnak öt gyerek lett a gyümölcse: Bria, Miles, Shayne, Zola és Bella. Válása után a színész összehozott egy Angel nevű kislányt az egykori Spice Girls-tag Mel B-vel, a legfrissebb kapcsolatában pedig már szintén kétszeres apuka Izzy és Max révén.

Mel Gibson – 9 gyerek

Hosszú évtizedeken át a konzervatív családi értékek megtestesítőjének számított Hollywoodban a vállaltan szigorúan vallásos Mel Gibson. Ezt egy több mint három évtizeden át tartó házasság és a benne született hét gyermek (Milo, Christian, Edward, Thomas, William, Louis és Hannah) is illusztrálta, aztán ötven felett Gibsonnál valami megváltozott, és nemcsak a botrányai miatt került a figyelem középpontjába, de a válása és az új barátnői miatt is. A zongorista Okszana Grigorjevától egy gyermeke (Lucia) született, majd egy újabb csúnya szakítás után Rosalind Ross oldalán látszik megtalálni a boldogságot a sztár, amit immár egy Lars nevű kisfiú érkezése is megkoronázott.

Steven Spielberg – 7 gyerek

Az álomgyár és talán a világ leghíreseb rendezőjének hat gyereke született. Ezek közül az első kisfiú, Max az Amy Irvinggel kötött első házasságából. Majd az 1991 óta tartó második frigy Kate Capshaw oldalán öt további gyerek (Theo, Sasha, Sawyer, Mikalea, Destry) érkezésével örvendeztette meg Spielberget, aki mindemellett még a második felesége korábbi kapcsolatából származó lányának, Jessica Capshaw színésznőnek is a nevelőapja.

Clint Eastwood – 8 gyerek

Az egykori westernlegenda és 90 éves kora felett is alkotó mesterrendező legidősebb gyereke (Laurie) már a hatvanas éveiben jár, és nagyon sokáig nem is tudta, hogy a híresség az apja, mivel egy alkalmi légyott során fogant, és az édesanyja örökbe adta nevelőszülőknek. Kimber nevű gyereke egy kaszkadőrnővel folytatott románcból született, Kyle és Alison a Maggie Johnsonnal kötött első házasságából. Scott és Kathryn az akkori barátnőjétől, Jacely Reevestől, Francesca pedig a színésznő Frances Fishertől. A bemondónő Dina Ruiz 1996 és 2013 között volt a második felesége, ő hozta világra a legfiatalabb Eastwood-gyermeket, Morgant.

Mia Farrow – 14 gyerek

A nagycsaládos kategória csúcstartója Hollywoodban Mia Farrow, aki nem kevesebb, mint 14 gyerek anyukájának mondhatja magát. Közülük négyet hozott ő maga a világra: Matthew, Sascha és Fletcher apja az exférj André Previn, Ronané az akkori élettárs, Woody Allen. Farrow emellett nem kevesebb, mint 10 gyereket is örökbe fogadott: André Previnnel közösen Soon-Yi-t (aki később Woody Allen felesége lett...), Larkot és Summert, egyedülálló anyaként pedig a Moses, Tam, Dylan, Frankie-Minh, Thaddeus, Isaiah, Quincy hetesfogatot.