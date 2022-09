Annak a márkának a reklámarca, amelyiknek a gyárában fiatalon dolgozott, DJ-ként is fellép, a sebesség a hobbija, és most különleges szexjelenetben láthatod a mozikban. Ötvenedik születésnapját ünnepli a filmvilág egyik legsármosabb férfisztárja , Idris Elba.

Lerövidítette a nevét

Idrissa Akuna Elba néven született 1972. szeptember 6-án Londonban. Az édesanyja ghánai, az édesapja Sierra Leone-i származású. Iskoláskorában rövidítette le a nevét, mivel amúgy is mindenki csak Idrisnek szólította.

Különös kapcsolat fűzi a Ford márkához

Az édesapja a dagenhami Ford gyár munkásaként dolgozott, és egy ideig Idris Elba is ott kereste meg a betevőt, mielőtt színészként befutott volna. Amikor pedig híres sztár lett belőle, a Ford reklámarcnak szerződtette az elektromos autóihoz.

DJ-ként is szerepel

Tinédzserként a nagybátyja vállalkozásába segített be esküvői DJ-ként, később pedig éjszakai klubokban zenélt DJ Big Driis néven, miközben pályakezdő színészként meghallgatásokra járt. Mióta világsztár lett belőle, nagy fesztiválokon is fellép a szettjeivel, és zenei producerként is tevékenykedik.

A csőd szélén kapta meg a befutását hozó szerepet

Már évek óta csak alkalmi munkákból és szerepekből élt, a felesége pedig nyolc és fél hónapos terhes volt az első gyerekével, amikor megkapta az őt híressé tevő Russell „Stringer" Bell szerepét minden idők egyik legkiemelkedőbb sorozatában, a Drótban. Saját bevallása szerint enélkül a lehetőség nélkül rövidesen az utcán kötöttek volna ki.

Háromszor nősült, és kétszeres apuka

Kim Nørgaard sminkes 1999 és 2003 között volt a felesége, egy gyerekük született. Sonya Hamlin írónővel mindössze 4 hónapon át tartott a házasságuk 2006-ban. Naiyna Garth sminkessel három éven át éltek együtt, ebből a kapcsolatból is született egy gyereke. 2017 óta pedig Sabrina Dhowre modell a párja, és 2019 óta a felesége is.

A női lábak a gyengéi

A Hegyek között című filmjének forgatásán vette észre meglepődve Kate Winslet, hogy a közös szerelmi jelenetük közben Elba különös izgalomba jött a lábfejétől. A sztorit később a Graham Norton Show-ban is elmesélték, és Elba cseppet sem tagadta, hogy valóban rendelkezik egy kis lábfétissel.

Nagy focirajongó, csak meccsre nem jár

15 éves kora óta óriási szurkolója a londoni Arsenal futballklubnak, de csak tévén keresztül. Egy 2010-es interjújában ugyanis elárulta, hogy életében összesen csak két meccsükön volt élőben is.

A sebesség a hobbija

Imádja a gyors járműveket, amit az Idris Elba: No Limits című tévéműsor epizódjaiban meg is mutatott, sorra hajtva a legkülönfélébb járgányokat a versenyautóktól a repülőgépekig. A rally műfajába pedig profi versenyen is belekóstolt már.

Most különleges szexjelenetben láthatod a mozikban

Szeptember 8-tól játsszák a hazai mozik az új filmjét Háromezer év vágyakozás címmel, amiben egy olyan dzsinnt alakít, aki Tilda Swintonnal keveredik szerelmi viszonyba. Egy örökéletű dzsinn pedig a szexet is másképp műveli: "Igen, a filmben nem szeretkezésnek, hanem szerelmi mesterségnek hívják, ez az a mód, ahogyan a dzsinnek szeretkeznek. Ez az egyik legszebb része a filmnek, mert ez egy igazi speciális effektekkel, festéssel, mozgással, képekkel tarkított dolog, ami hihetetlen. A szerelemszerzés módja nagyon különbözik az emberekétől" - nyilatkozta a színész.