Szeptember 8-tól látható a hazai mozikban az Alienoid című koreai sci-fi-fantasy, a távol-keleti ország filmgyártásának valaha volt legdrágább szuperprodukciója. A dél-koreai mozi az elmúlt két évtizedben számos kiemelkedő alkotással hívta fel magára a figyelmet a legkülönfélébb műfajokban, melyek közül most listára gyűjtöttük a legemlékezetesebbeket.

Oldboy (2003)

Egyszerre brutális és költői élmény, lenyűgöző képekben elmesélve annak a 15 évre magyarázat nélkül fogságba ejtett férfinak a története, akinek a kiszabadulása után 5 napja van a fogva tartója megtalálására, miközben mindez egy nagyobb és ördögi terv része, sokkoló végkifejlettel. Az Oldboy a megjelenése idején Cannes-ban elnyerte a zsűri nagydíját, Tarantino a kedvencének nevezte, rendszeresen ott szerepel minden idők legjobb filmjeinek toplistáján, és még (felejthető) hollywoodi remake is készült belőle.

Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz (2003)

A dél-korai mozi legismertebb filmművésze minden bizonnyal a COVID-világjárvány egyik áldozataként tragikusan korán elhunyt Kim Ki-duk, akinek egyéni hangú, kevés párbeszédre, de annál több képi mondanivalóra építő rendezései a világ fesztiváljainak állandó vendégei és díjazottjai voltak. Mind közül talán legszebb alkotása, a Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz történetében az évszakok körforgása az emberi élet körforgására rímel egy olyan helyen, ahol ez különösen látványos: egy idős és egy felnövekvő buddhista szerzetes lakta, idilli tájban elhelyezkedő remetelakban.

A halál jele (2003)

Szeretted a Tru Detective első évadát? Akkor imádni fogod A halál jelét! Itt is egy különös nyomozópáros ered egy kegyetlen és titokzatos sorozatgyilkos nyomába, a felderíthetetlennek tűnő szövevényes bűnügyet pedig egyszerre megkapó és fojtogató atmoszféra jellemzi, krimi és dráma bravúros vegyítése révén eredményezve korszakos bűnfilmet.

A gazdatest (2006)

Látványfilmekben is tudott nagyokat dobni a dél-koreai mozi már az Alienoid előtt is: ezzel az óriásszörnyes katasztrófafilmmel bebizonyították, hogy vizuális effektusok terén is felveszik a versenyt Hollywooddal. A gazdatestre a maga idejében több mint 13 millió mozijegyet adtak el a hazájában – ez olyan, mintha nálunk 2,5 millióan néznének meg egy új magyar filmet a moziban. A folyómélyről felbukkanó szörny és az elragadott kislányuk miatt nyomába eredő ügyefogyott család története ráadásul a humort és a mélyebb szimbólumokat sem nélkülözi.

Vonat Busanba – Zombi expressz (2016)

Tipikus hollywoodi műfaj a zombifilmé, de a dél-koreaiak ebben is tudtak néhány évvel ezelőtt újat mutatni a világnak. Mindössze egy vonatút ideje alatt játszódik a film, egy expressz utasai között – de odakint épp ekkor tör ki a zombiapokalipszis, ami elől a legbiztonságosabb vonatkocsi sem jelenthet menedéket. Izgalom és feszültség a köbön, a folytatásból pedig az is kiderül, mi történhet ilyen helyzetben a Busanba érkezés után.

A szolgálólány (2016)

Az Oldboy rendezője, Park Chan-wook másik remekműve A szolgálólány, amiben szerelmesfilm és szélhámosfilm keveredik a japán megszállás alatt álló történelmi Korea lenyűgöző díszletei előtt. A címben jelzett lány elszegődik szolgálatra egy gazdag és magányos örökösnő mellé, akinél az utat kéne egyengetnie szélhámos megbízója számára egy házasság és a kisemmizés felé: ám a két nő egymásba szeret, és ez még csak az első a nagy csavarok közül ebben a gyönyörű, érzéki alkotásban.

Élősködők (2019)

Minden idők első koreai filmje, amelyik Cannes-ban Arany Pálmát nyert. Minden idők első idegennyelvű filmje, ami elnyerte a legjobb film Oscar-díját, további három Oscar mellett. Az Élősködők a mai társadalom végletes szétszakítottságáról mesél két család, egy szegény és egy gazdag összefonódó történetén keresztül, mindezt cseppet sem szájbarágós, hanem fekete humorral színezett, szórakoztatóan izgalmas módon.

Alienoid (2022)

Hogy bekerül-e minden idők legjobb koreai mozijai közé, azt majd az utókor dönti el, de az bizonyos, hogy az Alienoidnak egy vonatkozásban mindenképpen itt a helye a listánkon: ez minden idők legdrágább szuperprodukciója a távol-keleti ország filmgyártásában. A látványos digitális effektusokkal teli film két idősíkon játszódik: a jelenben két földönkívüli őrködik emberi alakban a bolygónkon testekbe bebörtönzött foglyok felett, a múltban harcművészek és varázslók kutatnak egy mágikus tárgy után, a két sztori pedig rejtélyes módon kapcsolódik egymáshoz.