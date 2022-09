Római vakáció (1953)

Egy hercegnő, aki hivatalos látogatásra érkezik az Örök Városba, de megszökik az aranykalitkájából, így igazi vakációvá lesz számára az a néhány római nap. Egy újságíró, aki a nagy sztori lehetőségét látja a megszökött hercegnőben, de aztán a kísérőjéül szegődve sokkal többet kezd el jelenteni a számára. Ez az örök klasszikus romantikus film sokat tett azért, hogy máig Audrey Hepburn legyen az egyik legnagyobb női és Gregory Peck az egyik legnagyobb férfiideál.

Családi vakáció (1983)

A Griswold család nyári kalandjait megörökítő film olyan kultikus darabbá vált, hogy később aztán három további folytatás (Európai vakáció, Karácsonyi vakáció, Vegasi vakáció) is készült hozzá. Az átlagamerikai sztereotípiák mentén fazonírozott família Chevy Chase vezetésével Kaliforniába szeretne eljutni a szünidőben némi kikapcsolódás céljából, de persze semmi sem úgy alakul, ahogy tervezték — mint ahogyan az efféle filmes családi nyaralásokon az történni szokott.

Dirty Dancing – Piszkos tánc (1987)

„Time of my Life", mindent elsőpró szerelem, és ahogyan Patrick Swayze felemeli azt a lányt. A Dirty Dancing egész története a nyári szünidőben, egy menő üdülőhelyen játszódik, a bemutatója után pedig tini- és kevésbé tini lányok tömegei ábrándoztak egy hasonló nyaralásról. Sőt, teszik ezt sokan azóta is.

Holdfény királyság (2012)

Wes Anderson színpompásan játékos filmje két olyan nyaraló gyerekek, vagy inkább kiskamasz kalandjait meséli el, akik megszöknek a szervezett vakációról-táborból, és akiket mindenki égen-földön keres, miközben ők mindennél jobban érzik magukat együtt. Ebben a filmben ez egy szigeten történik, és bájos-felszabadító gyerekszerelem lesz belőle.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Egy amerikai diáklány szünideje kevésbé lehetne izgalmasabb, mint Woody Allen filmjében: Cristina a barátnőjével érkezik Barcelonába, ahol aztán a helyi nevezetességek mellett egy sármos festővel is megismerkedik, majd szerelmi háromszögbe bonyolódik. Ha pedig egy ilyen hármas tagjait Scarlett Johansson, Javier Bardem és Penélope Cruz alakítja, akkor az egy igencsak emlékezetes nyarat eredményez a filmvásznon.

Szólíts a neveden (2017)

Az első nagy szerelem sokak életébe egy nyári románc formájában érkezik meg, hiszen olyankor kicsit minden és mindenki kicsit más, szabadabb, különlegesebb. Ebben a csodásan érzelmes szerelmesfilmben aztán pláne különleges az a helyzet, amibe a tizenéves Elio találja magát: a vakító itáliai napfény alatt egy családi nyaralás közepette kezdenek el ellenállhatatlan vonzalmat érezni egymás iránt a családja vendégével.

Nyugati nyaralás (2022)

Augusztus 15-én kerül a hazai mozikba egy nyárzáró vakációzós film, ami a nyolcvanas évek Balatonjára repít el minket. A Nagykarácsony alkotóinak vígjátékában egy magyar család egy külföldi autócsoda segítségével adja el magát nyugati turistának, de a remélt édes élet helyett nem várt személyes és hidegháborús bonyodalmakat indítanak el ezzel.